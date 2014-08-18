В Москве 18 августа ожидается переменная облачность с прояснениями

В понедельник в столице ожидается переменная облачность с прояснениями

Синоптики в понедельник, 18 августа, обещают в столице переменную облачность с прояснениями. В некоторых районах города возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 24 градусов, передает телеканал "Москва 24".

Ветер сегодня в мегаполисе будет юго-западным до 3 метров в секунду, а атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Как говорят специалисты, атмосферный фронт вместе с ненастной погодой смещается на восток. Атмосферное давление будет интенсивно расти, что приведет к уменьшению облачности. Из-за этого, соответственно, солнце будет лучше прогревать воздух в Московской области.