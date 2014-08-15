В последний день рабочей недели в столице ожидаются гроза и дожди

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В пятницу, 15 августа, через Москву будут проходить атмосферные фронты, которые принесут с собой грозовые дожди и постепенно понизят температуру. Дневной максимум в городе сегодня - до 26 градусов, передает телеканал "Москва 24".

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 5 метров в секунду, а атмосферное давление в мегаполисе понизится до 740 миллиметров ртутного столба.

Синоптики сегодня прогнозируют повторение минувшей ночи, когда в столице разразилась сильная гроза. Она сопровождалась проливным дождем.

К выходным погодная ситуация изменится. Москвичей ожидает вполне комфортная летняя погода, но местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха будет на уровне 25 градусов.