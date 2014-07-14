В Москве 14 июля ожидается сухая и жаркая погода

В понедельник, 14 июля, воздух в Москве прогреется до 30 градусов тепла, а в Подмосковье – до +31, сообщает центр погоды "Фобос".

Такая погода, по данным синоптиков, вызвана антициклоном, который сохранит не только жару, но и повышенное атмосферное давление. Добавим, что день будет почти безоблачным.

Рекорд жары 14 июля был установлен в 1951 году – тогда в городе был +34, а рекорд холода – в 1912 году, метеорологи зафиксировали +5,6.

Кстати, о сильной жаре в столичном регионе предупреждает МЧС - спасатели рекомендуют поддерживать дома прохладную температуру, избегать интенсивной физической нагрузки, пить много воды и не оставлять детей и животных в припаркованных машинах.