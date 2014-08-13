Жара в среду отступит от Москвы - ожидаются ливни с грозами

В Москве 13 августа ожидается до +25 градусов и ливень

Жара в среду, 13 августа, отступит от столицы. Это заслуги тропического урагана "Берта". Четвертая часть стихии, накрывшая Шотландию, добралась до российских границ и принесет с собой ливни с грозами. Максимальная температура сегодня в Москве будет 25 градусов, передает телеканал "Москва 24".

Сообщается, что ветер сменит свое направление. Он будет дуть с запада со скоростью до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Отмечается, что еще одна порция ливней и гроз прогнозируется в пятницу и субботу.