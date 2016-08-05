Жарко и без дождей будет в Москве 5 августа

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Жаркая погода без дождей ожидается в столице в пятницу, 5 августа. Как сообщает телеканал "Москва 24", столбик термометра поднимется до 27 градусов.

Сухая и солнечная погода установилась, благодаря небольшому антициклону над центром европейской части России. Его стараниями облаков будет меньше, а температурный режим превысит границы климатической нормы. Ветер будет дуть с юга со скоростью 1-6 метров в секунду, атмосферное давление повысится до 752 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Москве 5 августа объявлен оранжевый уровень погодной опасности, предпоследний в цветовой шкале. Он означает, что имеется вероятность возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба.