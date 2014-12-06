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ЧП

06 декабря 2014, 09:22

Пилот упавшего в Подмосковье МиГ-29 скончался в реанимации

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Один из пилотов истребителя МиГ-29 скончался в больнице

Один из пилотов истребителя МиГ-29, потерпевший крушение в районе подмосковного Воскресенска, скончался вечером в пятницу, 5 декабря, сообщает телеканал "Москва 24".

Летчик Сергей Рыбников умер в реанимационном отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Причиной смерти стали травмы, полученные при катапультировании.

Состояние второго летчика - Вадима Селиванова - оценивается как стабильно тяжелое. Он по-прежнему находится в реанимации.

Напомним, что по факту крушения самолета МиГ-29 в Воскресенском районе Московской области было возбуждено уголовное дело.

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По предварительным данным, МиГ-29 выполнял испытательный полет. Около 11.53 4 декабря с ним пропала связь. Управляли воздушным судном, принадлежащим ОАО "Российская самолетостроительная корпорация МиГ" имени Громова, летчики Сергей Рыбников и Вадим Селиванов.

Около 11.56 летательный аппарат упал в Воскресенском районе Московской области. Оба летчика были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего".

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