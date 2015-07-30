LIVE: обсуждение российской музыкальной культуры 1990-х с участием Noize MC

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

3 августа в Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" пройдет дискуссия по теме "Музыка 90-х как культурный миф". Беседа состоится в рамках презентации вышедшей в издательстве Corpus книги Александра Горбачева и Ильи Зинина "Песни в пустоту: Потерянное поколение русского рока 90-х".

Для многих девяностые стали временем новых возможностей, свободы слова и активных действий. В те времена музыкальная индустрия еще не сформировалась, и жизнь артистов сильно отличалась от сегодняшней. Как в отсутствие цензуры расцветали молодые таланты и образовывались новые жанры обсудят:

авторы вышедшей в издательстве Corpus книги "Песни в пустоту: Потерянное поколение русского рока 90-х" Александр Горбачев и Илья Зинин;

музыкант Иван Алексеев (Noize MC);

создатель "Нашего радио" Михаил Козырев;

композитор, музыкант группы "Вежливый отказ" Дмитрий Шумилов;

музыкант группы "Гражданская оборона", режиссер фильма "Здорово и вечно" Наталья Чумакова.

Модератор дискуссии – Юрий Сапрыкин. Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 21.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.