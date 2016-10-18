Лекцию о любви к советскому искусству прочитают в "Гараже"

Фото: youTube.com/goetherussland

Искусствовед, куратор и арт-критик Екатерина Деготь прочтет лекцию "Как смотреть на советское искусство без ненависти" в Музее современного искусства "Гараж". Об этом сообщается на сайте музея.

В рамках проекта "Если бы наша консервная банка заговорила…Михаил Лифшиц и советские шестидесятые" Екатерина Деготь прочтет лекцию о проблемах восприятия послевоенного советского искусства. Куратор расскажет, в результате чего и под влиянием каких процессов сформировалась негативная оценка официальной соцреалистической живописи 1950–70-х годов.

Екатерина Деготь – один из самых влиятельных российских искусствоведов, крупнейший специалист по русскому искусству XX–XXI веков.