18 октября 2016, 10:40

Лекцию о любви к советскому искусству прочитают в "Гараже"

Фото: youTube.com/goetherussland

Искусствовед, куратор и арт-критик Екатерина Деготь прочтет лекцию "Как смотреть на советское искусство без ненависти" в Музее современного искусства "Гараж". Об этом сообщается на сайте музея.

В рамках проекта "Если бы наша консервная банка заговорила…Михаил Лифшиц и советские шестидесятые" Екатерина Деготь прочтет лекцию о проблемах восприятия послевоенного советского искусства. Куратор расскажет, в результате чего и под влиянием каких процессов сформировалась негативная оценка официальной соцреалистической живописи 1950–70-х годов.

Екатерина Деготь – один из самых влиятельных российских искусствоведов, крупнейший специалист по русскому искусству XX–XXI веков.

Место: Крымский Вал, д. 9, стр. 32, Музей "Гараж"

Время: 18 октября, 19:00

Цена: Бесплатно, необходима регистрация

лекции Музей современного искусства Гараж обо всем советское искусство

