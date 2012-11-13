Столичный Femme Fest соберет талантливых женщин со всего мира

Фото: ИТАР-ТАСС

В центре дизайна ARTPLAY с 16 по 18 ноября пройдет Femme Fest – мероприятие, которое соберет талантливых и неординарных представительниц прекрасного пола со всего мира. Гостьи будут делиться своим опытом, участвовать в литературных чтениях, лекциях. Также посетителей ждут кинопоказы и театральные постановки.

"Слоган фестиваля "Женщины создают". Наши участницы запускают успешные компании, снимают талантливые фильмы, открывают школы и внедряют новейшие технологии. Они воплощают себя в музыке, фотографии, танцах и спектаклях", - сообщают организаторы мероприятия.

Среди участниц – французская певица Паскаль, кубинский доктор философии Ракель Каррерас Ривери, преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна Екатерина Храмкова, лектор из Санкт-Петербурга, психолингвист Татьяна Черниговская, создательница первой российской компании, занимающейся крионикой, Валерия Прайд.

Также на мероприятие приглашены телеведущая Ксения Собчак, поэты Вера Павлова и Мария Степанова, общественный деятель Ирина Прохорова и другие интересные персоны.

Добавим, что в рамках программы посетителей ждут анимационные киноленты Венского фестиваля Tricky Women и лучшие российские короткометражки. Здесь же представят арт-проекты. Например, "Фотомонологи" самобытной фотохудожницы из Франции Дороти Шуз и инсталляции "Вехи Времени" Маши Князевой – лауреата национальной премии "Лучший фотограф – 2010".

В течение трех фестивальных дней в ARTPLAY будут работать сразу несколько площадок. На мероприятие приглашены более 20 тысяч посетителей.