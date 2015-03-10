Форма поиска по сайту

10 марта 2015, 17:31

Культура

Егор Кончаловский о том, каким дедушкой был "папа" дяди Степы

Фото: ТАСС/Юрий Машков

11 марта в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в рамках проекта "Sputnik. Чтения" состоится лекция Егора Кончаловского "Мой дед – Сергей Михалков".
Лекция приурочена к 102-й годовщине со дня рождения известного детского поэта и писателя.

Режиссер Егор Кончаловский поделится со слушателями своими детскими воспоминаниями о Сергее Михалкове, увидевшем свет при царе и умершем в сегодняшней России. Внук расскажет о жизни и творчестве человека, который написал слова к трем гимнам и создал образ милиционера дяди Степы, героя всех советских детей.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 17.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 11 марта, 17.00
  • Что: лекция, посвященная человеку-эпохе Сергею Михалкову
  • Кто: Егор Кончаловский
  • Кому смотреть: тем, кто уже вырос или все еще растет на произведениях про честного милиционера дядю Степу

