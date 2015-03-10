Егор Кончаловский о том, каким дедушкой был "папа" дяди Степы

Фото: ТАСС/Юрий Машков

11 марта в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в рамках проекта "Sputnik. Чтения" состоится лекция Егора Кончаловского "Мой дед – Сергей Михалков".

Лекция приурочена к 102-й годовщине со дня рождения известного детского поэта и писателя.

Режиссер Егор Кончаловский поделится со слушателями своими детскими воспоминаниями о Сергее Михалкове, увидевшем свет при царе и умершем в сегодняшней России. Внук расскажет о жизни и творчестве человека, который написал слова к трем гимнам и создал образ милиционера дяди Степы, героя всех советских детей.

