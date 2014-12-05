Колорист Евгений Гвоздев прочитает лекцию о цветокоррекции в кино

Евгений Гвоздев. Фото предоставлено пресс-службой клуба "Кинопризыв"

В понедельник, 8 декабря, киноклуб "Кинопризыв" проведет встречу с колористом Евгением Гвоздевым. Мероприятие начнется в 19.00 в Библиотеке киноискусства имени С.М. Эйзенштейна.

Спикер осуществлял цветокоррекцию в фильмах "О чем говорят мужчины", "Шапито шоу" и "Кухня в Париже". В рамках лекции он поделится своим опытом. Также Гвоздев расскажет, как в фильмах появилась цветокоррекция и как она развивалась. Кроме того, пообщается с участниками лекции и покажет, какие средства корректирования цвета в кино сегодня.

Евгений Гвоздев занимается цветокоррекцией с 2004 года. Колорист работал над фотографиями, 3D-проектами, сериалами, клипами и рекламой.

Вход бесплатный по предварительной регистрации.