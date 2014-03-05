Видеохудожники прочли лекцию об искусстве видеомэппинга

Алексей Шустов рассказал об искусстве светового шоу на фасадах зданий

Куратор, продюсер, художник Алексей Шустов и видео-художник Федор Аптекарев прочитали лекцию на тему "Мэппинг: искусство на фасаде здания". Это было одно из выступлений в рамках цикла бесед о формах использования света в медиа, моде, дизайне, архитектуре и городской среде. Встреча состоялась в рамках образовательной программы проекта "Пространство LUCIDA", посвященному феномену света.

Лекторы рассказали о двух основных составляющих мэппинга: осмысленности проекции изображения на фасад и истории, которую художник стремится рассказать игрой света.

Что такое видеомэппинг Видеомэппинг - это искусство создания и наложения трехмерных проекций на всевозможные объекты с учетом их геометрии и местоположения в пространстве. Приставка 3D обозначает модель объекта, с помощью которой будет осуществляться проекция. Самое широкое использование видеомэппинг получил в световых шоу на фасадах зданий. Масштабные объемные видеопроекции и световые инсталляции очень зрелищны, а современные возможности позволяют создавать фантастические спецэффекты.

Мировая практика видео-мэппинга

Фестиваль "Круг света"

Одним из ярких примеров направления можно считать Московский международный фестиваль "Круг света". Впервые это зрелищное событие прошло осенью 2011 года. Основными площадками фестиваля стали Красная площадь, Манежная площадь с гостиницей "Москва", ЦВЗ "Манеж", собор Василия Блаженного и Парк Горького. В организации фестиваля принимали участие мировые звезды мультимедийных технологий и светового дизайна.

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

В 2013 году фестиваль прошел на пяти площадках: в Олимпийском комплексе "Лужники", парке Царицыно, на фасадах Большого театра, ЦВЗ "Манеж" и Центре Digital October. Темой фестиваля стала "Эстафета света" - мероприятия были связаны с эстафетой Олимпийского огня XXII Олимпийских зимних игр в городе Сочи. Во время фестиваля было показано более 60 световых программ и полторы тысячи мультимедийных показов.

Масса установленных металлоконструкций составила около трех тысяч тонн, а общее количество использованной автономной электроэнергии - более 6 МВт. Применялось новейшее оборудование, в том числе не имеющее аналогов в России - более 2,5 тысяч современных световых приборов и звукового оборудования.

Все программы демонстрировались в циклическом режиме, поэтому их можно было увидеть в любой день фестиваля.

Вместе с красочным шоу стартовал и конкурс "Арт Вижн", в котором приняли участие 24 команды из 11 стран мира: Бразилия, Венгрия, Германия, Италия, Канада, Польша, Россия, Словения, Турция, Украина и Франция.

В Digital October наградили победителей конкурса "Арт Вижн"

Конкурсные работы конкурса "Арт-Вижн" были показаны на фасаде ЦВЗ "Манеж".

Ярким событием фестиваля стала Церемония открытия в Олимпийском комплексе "Лужники". Гостей праздника встречало уникальное шоу "Эволюция огня", посвященное истории и эволюции Огня с первобытных времен до наших дней. Мультимедийный спектакль состоял из нескольких картин, каждая из которых постановочно и художественно была связана с определенной эпохой. В "Эволюции огня" приняли участие 150 драматических актеров, музыкантов, артистов цирковых жанров (акробатов, воздушных гимнастов, каскадеров).

На фасаде Большого театра демонстрировались видеопроекционные мэппинги, подготовленные французскими светохудожниками: "Образ России", "Балет, декор дивжение".

На фасаде Большого театра показали световые спектакли

"Царицыно" в дни проведения фестиваля превратилось в Парк света. Центром стал Большой Екатерининский Дворец. В "Парке света" принимали участие иностранные художники, чьи работы известны во всем мире. Седрик Ле Борн (Франция) представил публике уникальные фигуры людей и животных, сотканные из светящейся проволоки. Бернард Дюгай из Канады устроил театр теней на 12 сферах, а австралиец Крэйг Уолш украсил деревья 12 проекционными портретами.

А на площади перед Большим Екатерининским дворцом прошел концерт Дмитрия Маликова в сопровождении огненно-светового шоу на стенах дворце.

На фестивале "Круг света" в "Царицыно" выступил Дмитрий Маликов

В Центре Digital October в течение двух дней проходили мастер-классы ведущих мировых и российских специалистов по работе со светом, были представлены новейшие технологии светового искусства.

Связь между площадками осуществляли пять специальных экранов "Круга Света", благодаря которым можно было в реальном времени видеть, что происходит в других точках фестиваля.

Всего не фестивале трудилось более 3000 человек, из них около 260 зарубежных специалистов.

Световая инсталляция Клемента Брия Journées du Patrimoine, Domaine de Saint-Cloud в Париже

Фото: facebook.com/pages/Clément-Briend

Эти лесные чудовища гаргульи появились благодаря французскому художнику Крименту Брие в парижском парке Сен-Клу. Живут они на кронах деревьев, прячутся среди ветвей, а иногда выглядывают наружу и пугают прогуливающихся людей своим жутким видом.

Проекция на собор Саграда Фамилиа

Первую мультимедийную проекцию на творении Антонио Гауди создали художники канадской студии Moment Factory. Этот масштабный проект назывался Ode à la vie ("Ода жизни"). Видеоряд, наложенный на фасад здания, был выполнен в тематике сотворения мира. И все это красочное шоу сопровождала классическая и электронная музыка.

Фото: momentfactory.com

Каждая деталь собора меняла свой цвет от пурпурного и бирюзового до ярко-оранжевого и желтого. Выбирая оттенки для этой инсталляции, художники из Монреаля опирались на скетчи Гауди, считавшего, что цвет - это "сущность жизни".

Для пятнадцатиминутного зрелища художникам понадобилось четыре месяца подготовки, 16 видеопроекторов, 13 компьютеров, 25 световых лучей и более дюжины ассистентов.

Праздник света в Лионе

Размах праздника света в Лионе грандиозен. В течение четырех дней, начиная с 8 декабря, в городе проходит огромное количество световых шоу, на которые съезжаются более 4 миллионов жителей Франции и иностранцев.

"Утро": В Лионе проходит свой "Круг света"

Корни праздника уходят в далекое прошлое, когда в 1643 году над городом нависала угроза чумы. Члены городского совета дали слово, что если страшная болезнь обойдет город, то жители Лиона будут ежегодно восхвалять Деву Марию. Эпидемия прошла мимо, а жители Лиона сдержали свое слово, и каждый год торжественная процессия направлялась в церковь, чтобы поставить свечи Деве Марии.

Так появилась традиция, сохранившаяся и по сей день - зажигать свечи и выставлять их на подоконниках, чтобы в каждом окне города горел свет.

В течение нескольких десятков лет праздник постепенно превращался в грандиозное световое шоу, охватывающее весь город. В последние годы на фестивале очень активно используется видеомэппинг. В Лион съезжаются толпы туристов и профессионалы, которые готовы оживить фасады зданий, чтобы сделать праздник еще более незабываемым.

Фестиваль света в Сиднее

Фото: smartlightsydney.org

Еще один грандиозный и красивейший фестиваль проводится в начале лета в Сиднее. На несколько ночей самый крупный город Австралии становится полотном для художников. Vivid Sydney объединяет в себе сразу четыре события: фестиваль музыки и света Luminous, световую инсталляцию Smart Light Sydney, фестиваль идей Сreative Sydney и трехденевный фестиваль Firewater.

Видеомэппинг в рекламе Самые активные потребители мэппинг-проекций - автомобильные бренды. Мэппинг позволяет показать статичную машину в динамике, подчеркнуть изгибы корпуса, акцентировать внимание на дизайнерских и конструкторских решениях. Кроме того, это очень удобно: одну мэппинг-инсталляцию можно возить по разным презентационным площадкам. Например, для презентации Bentley Continental GT было выбрано стильное минималистичное решение - проекция имитировала блики и отражения при движении по урбанистическим и пригородным пейзажам. Игра света и тени эффектно смотрится не только на автомобилях, но и в наружной рекламе. Например, индийское отделение Leo Burnett показало, как дети растут прямо на глазах с молочными коктейлями Complan. Напротив ростомеров, где каждый желающий ребенок мог измерить свой рост, были установлены прожекторы, отбрасывающие тени, намного превышающие реальные размеры. Немцы из агентства Philipp&Keuntje разработали оригинальную наружную конструкцию для журнала Playboy. Днем биллборд выглядит пустым - лишь с логотипом в углу. А ночью, когда включается освещение, на постере можно увидеть силуэты женских грудей. Эту же идею использовал McDonald's. В данном случае световые силуэты призваны имитировать знаменитую M.

Анна Лебедева