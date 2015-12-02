Заместители мэра Москвы лично проведут лекции для "активных граждан"

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

Заместители мэра столицы проведут лекции для участников проекта "Активный гражданин", сообщила глава аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова, выступая на секции "Электронное правительство: общение власти и населения" на седьмом Московском гражданском форуме.

"Мы создаем и вводим новую форму коммуникаций именно для таких активных граждан. Мы будем проводить открытые лекции с самыми востребованными заместителями мэра Москвы, куда они могут свободно записаться и прийти. В ближайшие дни откроем запись к Максиму Ликсутову и Леониду Печатникову. Мы надеемся, что это будет востребовано", – цитирует корреспондент m24.ru Ракову.

В столице начался "Седьмой Гражданский форум"

Напомним, VII Московский гражданский форум проходит с 9 сентября по 2 декабря. В нем уже приняли участие более двух тысяч человек.

На этот раз в повестке семь городских тем: вопросы экологии, миграционной политики, а также общественного контроля капитального ремонта.

Кроме того, на форуме обсудили новые форматы взаимодействия некоммерческих организаций и государства, электронный референдум, московский городской облик и волонтерское движение для горожан.