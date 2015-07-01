Пушкинский музей откроет летний лекторий

Фото: ТАСС/ Борис Кавашкин

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина открывает летний лекторий. Каждый четверг, начиная со 2 июля, на колоннаде перед входом в главное здание музея будут проходить лекции по истории европейского и американского искусства 1920-1960-х годов. Об этом сообщается на сайте "Культура Москвы".

В программе на июль организаторы запланировали лекции "Александр Колдер и Парижская школа" (2 июля), "Скульптура первой трети ХХ века: основные тенденции развития" (9 июля), "Деконструкция образа и мизансцены в визуальном искусстве" (16 июля), "Джон Кейдж и американская художественная культура" (23 июля). На 30 июля музей заявил две лекции от Московского музея дизайна – они будут посвящены ключевым фигурам американского дизайна и модернизму от авангарда до наших дней.

В августе слушатели смогут посетить лекции о французском музыкальном авангарде 1920-х годов (6 августа), американской музыке и звуковых мобилях Александра Колдера (13 августа), а также о скульпторах художественного объединения "Абстракция-творчество" (20 августа). Последнее занятие в летнем лектории состоится 27 августа. Его тема – "Группа "Движение" и русский кинетизм 1960-х".