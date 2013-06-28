Форма поиска по сайту

28 июня 2013, 09:48

Наука

Проверять лекарства на совместимость будет специальная программа

Лекарства будут назначать с помощью компьютерной программы

Единая медицинская информационно-аналитическая система предоставит столичным врачам возможность проверить лекарства на совместимость друг с другом. Это позволит избежать избыточного назначения препаратов.

Нововведение, как планируют в департаменте информационных технологий столицы, заработает уже в будущем году.

Функция перепроверки назначенных средств предусмотрена в Единой медицинской информационной системе, которую уже внедряют.

Ранее стало известно, что Минздрав России планирует сформировать новый перечень лекарственных средств, содержащие сильнодействующие вещества, которые будут продаваться по рецепту. В список могут попасть снотворные, обезболивающие и эндокринологические препараты.

