В Москве зафиксировали превышение допустимых цен на лекарства

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Росздравнадзор зафиксировал превышение уровня розничных надбавок на жизненно необходимые лекарства. По данным ведомства, за год рост цен на такие препараты составил около 5 процентов, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Уровень оптовых цен в период с января 2014 по февраль 2015 года вырос на 6,5 процента.

Наиболее заметно увеличились цены на жизненно необходимые лекарства отечественного производства. Повышение стоимости составило 7,3 процента.

Зарубежные лекарства подорожали примерно на 4,2 процента.

По словам врио руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко, некоторые недобросовестные аптеки пытаются нажиться во время кризиса, увеличивая цены на лекарства. "Это абсолютно недопустимо", - заявил Мурашко.

Жизненно необходимые и важнейшие лекарства Перечень таких лекарственных средств ежегодно определяет правительство России. В список входит достаточно большое количество наименований, в частности: инсулин, варфарин, гепарин, дигоксин, лидокаин и клопидогрел.

Перечень таких лекарственных средств ежегодно определяет правительство России. В список входит достаточно большое количество наименований, в частности: инсулин, варфарин, гепарин, дигоксин, лидокаин и клопидогрел.

Ранее M24.ru сообщало, что московские власти станут штрафовать аптеки и оптовых поставщиков, которые завышают цены на жизненно важные лекарственные препараты. Сейчас прокуратура может проводить плановые проверки в аптеках, но не имеет права выписывать такие штрафы.

Департамент здравоохранения уже подготовил проект постановления правительства, которое наделит его новыми полномочиями. "Сейчас наше управление фармации проверяет аптеки по плану, согласованному с прокуратурой, но выписывать штрафы специалисты департамента не могут", - рассказали в ведомстве.

В ходе проверок выяснилось, что многие аптечные сети завышают цены на жизненно важные лекарства.