Запущен сервис поиска информации о качестве лекарств

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На портале Росздравнадзора запустили сервис поиска информации по качеству лекарств. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал временно исполняющий обязанности руководителя службы Михаил Мурашко, сообщает агентство "Москва".

По его словам, в систему государственного контроля попали около 14 процентов лекарств. Информацию для сервиса предоставляют лаборатории Росздравнадзора.

Кроме того, заносить данные о качестве лекарств могут сотрудники 24 региональных центров контроля качества препаратов. Сервис выдается полную информацию о торговой марке средства, дозировке, фасовке, производителе и серии, а также о статусе лекарства (контрафактное, лицензионное и так далее).





Решения по всем лекарствам публикуются в информационных письмах, которые размещены на портале Росздравнадзора.

По мнению начальника Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Валентины Косенко, новый сервис поможет определиться с выбором приобретаемых лекарств не только фармацевтам и аптечным сетям, но и обычным гражданам. "Население сможет проверить, не бракованный ли препарат приобретается ими, и не нарушила ли аптека правила, закупив его", - заявила она.

Мурашко отметил, что в настоящее время разрабатывается аналогичный сервис для контроля над качеством медицинских изделий. "В первом чтении в Госдуме прошли предложения о том, что планируется ввести уголовную ответственность за производство и распространение контрафакта. Мы это нововведение поддерживаем", - сказал он.