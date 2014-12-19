В список жизненно важных медикаментов включат 30 новых препаратов

Список необходимых медикаментов расширят в 2015 году

Список самых необходимых медикаментов расширят в 2015 году, сообщает телеканал "Москва 24". В него включат тридцать новых позиций. Документ подготовил Минздрав.

В новый перечень вошли несколько инсулинов и сахароснижающих для диабетиков, лекарства от тяжелых заболеваний почек и дыхательной системы, а также костной ткани. Кроме того, в перечень впервые включен ряд дорогостоящих препаратов для лечения орфанных и жизнеугрожающих заболеваний. В этом году список в первый раз составляли из медикаментов с доказанной клинической эффективностью.

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты – это перечень лекарственных препаратов, который утверждается правительством РФ, чтобы регулировать цены на них. В этот перечень входят практически все виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам России в рамках государственных гарантий, в частности, скорую медицинскую помощь, стационарную помощь, специализированную амбулаторную и стационарную помощь.

В последний раз перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов пополнялся в декабре 2011 года. Туда входит более 15 тысяч лекарств. Посмотреть его можно на официальном сайте министерства здравоохранения РФ. Новый список будет опубликован в 2015 году.

Напомним, цены на эти лекарства будет контролировать государство, что особенно важно в условиях ситуации на рынке. Соответствующие поправки планируется внести в законопроект "Об обращении лекарственных средств". Вице-премьер Ольга Голодец ранее сообщала, что правительство рассматривает целый комплекс мер, чтобы не допустить роста цен на медикаменты.

По данным министерства здравоохранения, некоторые социально значимые лекарства в розничной аптечной сети уже значительно дорожают.

Директор центра социальной экономики, эксперт фармацевтического рынка Давид Мелик-Гусейнов в эфире радиостанции "Москва FM" отмечал, что пока фармацевтический рынок особо не реагирует на рост цен, потому что под потребность 2015 года для России уже произведены медикаменты и ввезены на российскую территорию, сейчас они лежат на складах у дистрибьюторов. Тем не менее, есть большой риск, что лекарства будут дорожать, особенно те, которые не входят в перечень необходимых и важнейших лекарственных препаратов.