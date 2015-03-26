Попавшихся на допинге российских ходоков могут лишить олимпийских медалей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о дисквалификации шести российских легкоатлетов.

Так, организация не согласна с избирательным аннулированием их результатов.

Олимпийские чемпионы по спортивной ходьбе Валерий Борчин, Сергей Кирдяпкин и Ольга Каниськина, а также чемпион мира Сергея Бакулин и вице-чемпион мира Владимир Канайкин ранее были дисквалифицированы на основании аномальных показателей крови в их биологических паспортах.

Также была отлучена от спорта чемпионка Игр-2012 в беге на 3 тысячи метров с препятствиями Юлия Зарипова. К шестерке может присоединиться чемпионка мира-2011 в семиборье Татьяна Чернова, чье дело все еще рассматривается..

IAAF согласна с РУСАДА в том, что в каждом из этих случаев достаточно доказательств нарушений антидопинговых правил и наличия отягчающих обстоятельства, оправдывающих повышенные сроки наказания, но не согласна с аннулированием результатов спортсменов. При этом со сроками дисквалификации спортсменов IAAF согласна.

Напомним, указанные спортсмены были выборочно лишены наград. При этом если условия дисквалификаций будут пересмотрены арбитражным судом в Лозанне, то Кирдяпкин может потерять золото Олимпиады-2012, Каниськина - титул победителя чемпионата Европы 2010 года и серебро Игр-2012, Сергей Бакулин и Юлия Зарипова – золотые медали мирового первенства 2011 года.

Добавим, что допинговые скандалы вынудили главу Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева добровольно уйти в отставку. Он возглавлял организацию больше 20 лет – с 1991 года.