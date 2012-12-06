Чемпиона России в метании молота уличили в использовании допинга

Фото: ИТАР-ТАСС

Российский спортсмен Кирилл Иконников, занявший на Олимпийских играх в Лондоне пятое место, уличен в использовании допинга и отстранен от участия в соревнованиях.

Положительный результат дала проба, взятая у спортсмена 8 октября по заказу Международной федерации легкой атлетики, сообщает антидопинговое агентство "РУСАДА".

На данный момент неизвестно, какое именно из запрещенных веществ принимал Иконников и оказывало ли оно влияние на его спортивные результаты. Спортсмен временно отстранен от участия в соревнованиях, решается вопрос о дальнейших санкциях в отношении легкоатлета.

Иконников трижды выигрывал первенство России по метанию молота и является действующим чемпионом страны.

Отметим, что в последнее время участились скандалы, связанные с употреблением допинга. В октябре из-за использования запрещенных препаратов лишился семи титулов победителя "Тур де Франс" знаменитый велогонщик Лэнс Армстронг. Затем появилась информация, что из-за допинг-скандала может лишиться серебряной медали Олимпиады российская спортсменка Дарья Пищальникова.

Сегодня лишилась бронзовой медали Олимпиады метательница ядра Светлана Кривелева.