21 ноября 2014, 11:07

Об истории катков парка Горького расскажут в рамках экскурсии

Фото: park-gorkogo.com

В рамках экскурсии "История катков парка Горького" москвичи и гости столицы узнают о самых знаменитых ледовых площадках парка. Специальный маршрут подготовили сотрудники архива парка.

"Катки на территориях парка заливали еще в XIX столетии. Многие известные люди и будущие победители олимпийских игр начинали первые тренировки на аллеях и площадях парка Горького", - отметили организаторы экскурсии.

Во время прогулки расскажут, где катался на коньках Федор Шаляпин, где преподавал Самсон Глязер и начинали свои тренировки будущие чемпионы по фигурному катанию - Николай Панин, Валерий Мешков, Людмила Белоусова.

Экскурсия пройдет 29 ноября. Начало в 12.00. Сбор участников перед главным входом в парк.

Билеты – 50 – 100 рублей.

