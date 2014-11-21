Об истории катков парка Горького расскажут в рамках экскурсии

Фото: park-gorkogo.com
В рамках экскурсии "История катков парка Горького" москвичи и гости столицы узнают о самых знаменитых ледовых площадках парка. Специальный маршрут подготовили сотрудники архива парка.
"Катки на территориях парка заливали еще в XIX столетии. Многие известные люди и будущие победители олимпийских игр начинали первые тренировки на аллеях и площадях парка Горького", - отметили организаторы экскурсии.
Во время прогулки расскажут, где катался на коньках Федор Шаляпин, где преподавал Самсон Глязер и начинали свои тренировки будущие чемпионы по фигурному катанию - Николай Панин, Валерий Мешков, Людмила Белоусова.
Экскурсия пройдет 29 ноября. Начало в 12.00. Сбор участников перед главным входом в парк.
Билеты – 50 – 100 рублей.
