Квесты и экскурсии ждут посетителей парка Горького в октябре

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Парк Горького приготовил осенние квесты и экскурсии для посетителей, сообщает пресс-служба парка. Проект "Прогулки с историей" открывает новый цикл тематических недель по территориям парка: МУЗЕОНУ, Партеру, Нескучному саду или Воробьевым горам.

В октябре посетители парка смогут принять участие в квестах, посвященных его истории, пройти по любимым маршрутом с опытным экскурсоводом и узнать, как в парке Горького появилась девушка с веслом, какую скульптуру в парке искусств "МУЗЕОН" называют "плакатом в бронзе", какими были первые аттракционы и почему Пиковая дама не хотела продавать свое поместье Николаю I.

Например, 3–9 октября пройдет "Нескучная неделя". 5 октября в 14:00 начнется экскурсия "Мифы и легенды Нескучного сада", 8 октября в 12:00 состоится квест "Лабиринт любви в Нескучном саду", 8 октября в 14:00 начнется экскурсия "14 историй о любви", а 9 октября в 12:00 – квест "Женские дуэли, балы и развлечения обитателей Нескучного сада".



10–16 октября – "Неделя Партерной жизни 1920-50-х годов". 17–23 октября – "Эко-неделя на Воробьевых горах". 24–30 октября – "7 дней в парке искусств "МУЗЕОН".

Участие в квесте или экскурсии платное – 300/150 рублей. Нужна предварительная регистрация – о своем желании нужно написать по адресу: history@park-gorkogo.com.

Более подробно узнать об экскурсиях и квестах можно на сайте парка.