"Сталинские" тараканы Раневской: сколько стоят квартиры "с историей"

Фото: M24.ru

Перекупить квартиру Брежнева, поселиться в апартаментах, где жил Маяковский, или снять жилье в знаменитом Доме на набережной. За что переплачивают ценители квартир с историей? M24.ru попыталось разобраться, в чем плюсы и минусы квартир "с историей" и сделал обзор самых нетривиальных предложений на столичном рынке недвижимости.

За квартирами, в которых жили знаменитые люди, ведут охоту настоящие профессионалы. О том, что они продаются, знают далеко не все. Квартиры, в которых когда-то жили знаменитые люди, стоят дороже "обычных" аналогов на 15-20 процентов. А то и в два раза. Такова цена духа прошлого, который сохранился в этих домах. А еще престижа и, как правило, удобного месторасположения.

Знаменитые квартиры часто переоценены, отмечают эксперты. В домах с мемориальными табличками есть и свои минусы: ремонт в подъезде будет качественным, но "на любителя" - многим он покажется морально устаревшим. Там вряд ли будет комфортная парковка. У таких домов, как правило, не бывает атрибутики, присущей элитной недвижимости в ее современном понимании. А кроме того, новым владельцам квартир придется соблюдать строгие правила.

"Утро": В Москве продают жилье советских знаменитостей

Жить, как Ельцин

Есть люди, которые пытаются перекупить апартаменты, в которых жили государственные деятели: квартиру Брежнева в Гранатном переулке в свое время приобрел последний председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов. Кто-то хочет непременно жить в доме Ельцина - на улице Осенняя, 4. Это здание начали строить в 1980-х годах для руководства кардиологического центра и забросили. В 1993 году Ельцин достроил дом, чтобы расселить в нем свою семью, которая заняла весь шестой этаж, и политических соратников. В здании получили квартиры Черномырдин, Гайдар, Лужков, Ресин, Коржаков, Бородин, Тарпищев, Грачев, Юмашев и другие. В агентстве "Бест-недвижимость" M24.ru рассказали, что апартаменты в этом доме стоят 120-130 млн рублей. В компании также вспомнили, что пять лет назад квартиру Галины Брежневой в Леонтьевском переулке, 15 купили за 1,5 млн долларов.

Фото: ИТАР-ТАСС

Квартиры знаменитостей часто покупают не потому, что раньше они принадлежали известному человеку, а потому, что они располагаются в красивых и качественных домах, - отметил исполнительный директор "Миэль-Сеть офисов недвижимости" Алексей Шленов. Яркий пример - квартира Андропова по адресу: Кутузовский проспект, дом 26. Эта квартира располагалась в лучшем крыле дома, на престижном четвертом этаже, с окнами на набережную; в том же доме жили Екатерина Фурцева, Юрий Андропов, Михаил Суслов. То же можно сказать о Доме Совета министров на Фрунзенской набережной, 50 – там жили Георгий Маленков и, по слухам, генеральный секретарь компартии Чили Луис Корвалан.

Сколько стоит пожить в Доме на набережной

В знаменитом Доме на набережной, в котором сейчас живет патриарх Кирилл, сдаются и продаются элитные квартиры. Официально дом называется "Дом правительства". Нынешнее название он получил после одноименной повести Юрия Трифонова. Его также знают как Первый Дом Советов, или Дом ВЦИК и СНК СССР.

Комплекс на Болотном острове по адресу: улица Серафимовича, дом 2 занимает три гектара. Помимо жилых корпусов, здесь располагается "Театр Эстрады", кинотеатр "Ударник". В доме 25 подъездов, которые выходят на две улицы — Серафимовича и Берсеневскую набережную. Дом был построен по проекту специально приглашенного известного итальянского архитектора Бориса Иофана в начале 30-х годов стиле позднего конструктивизма.

В комплексе уже тогда был клуб, прачечная, поликлиника, почта, детсад, а в квартирах круглосуточно горячая вода, газ, телефоны, что тогда было невероятной роскошью. В "Ударнике" перед сеансом играл джаз и пели Леонид Утесов и Василий Шульженко. Квартиры в нем предоставлялись высшему командному составу, известным академикам. Здесь жили Георгий Жуков, Василий Сталин, писатели Михаил Кольцов, Александр Серафимович, хореограф Игорь Моисеев, Алексей Стаханов и многие другие.



Аренда однокомнатной квартиры в этом доме площадью 52 квадратных метров стоит 3200$, двухкомнатной - 3300$, трехкомнатной - 4000$.

В "Инком-недвижимости" M24.ru рассказали, что в этом доме по сей день востребованы квартиры с видом на Храм Христа Спасителя. Гораздо меньший энтузиазм у потенциальных покупателей вызывают квартиры, окна которых выходят во двор-колодец. Сейчас в Доме на набережной продаются 8 квартир. Минимальная стоимость – 25,3 млн рублей (двухкомнатная квартира общей площадью 70 кв м). Максимальная – 192,5 млн рублей (пятикомнатная квартира площадью 240 кв м с панорамным видом на Москву).

Продается квартира в доме, где жил Маяковский

Ценители поэзии стремятся поселиться в домах, где жили их любимые поэты. На рынке недвижимости есть необычное предложение: продается четырехкомнатная квартира в доме - памятнике истории и архитектуры, в котором жил Маяковский. Двухэтажный дом, в котором жил поэт, находится по адресу: Красная Пресня, 36.

Как рассказали M24.ru в агентстве недвижимости "Град-Эстейт", четырехкомнатная квартира в этом доме стоит 22 млн рублей. Это дороже, чем в соседних подобных домах на 10-20 процентов. В объявлении указано, что в доме, которому больше ста лет, проводилась замена коммуникаций. Зато частично сохранилась лепнина.

В 20-е годы прошлого века поэт жил здесь с семьей Брик. В этом доме находился центр поэтической жизни страны. К Маяковскому, в частности, заходили Борис Пастернак, Сергей Эйзенштейн, Теодор Драйзер.

До 1972 года в здании был музей Маяковского, пока его не перенесли на Лубянку.

"Сталинские" тараканы в квартире Раневской

Фото: ИТАР-ТАСС

Охотники за домами с историей пытаются купить ту или иную квартиру, даже когда ее не хотят продавать. А агентстве недвижимости "Миан 24" рассказали, как три года назад не смогли продать квартиру Фаины Раневской. В компанию обратилась женщина бальзаковского возраста, которая очень хотела купить квартиру, в которой жила легендарная актриса, в сталинской высотке по адресу: Котельническая набережная, д.1/15. Раневская жила прямо над кинотеатром "Илллюзион" и спец-гастрономом, часто поговаривая: "Я живу над хлебом и зрелищем".

На тот момент квартира не продавалась, но клиентка наотрез отказывалась смотреть другие варианты, предлагая двойную сумму. Исчерпав все аргументы, эксперт по недвижимости спросила ее, как она относится к знаменитым "сталинским" тараканам – неизменным жителям всех сталинских высоток. Услышав про тараканов, женщина сразу к квартире охладела.

"Рыжие насекомые могут не только причинять неудобство жильцам, но и иногда оберегать квартиру от навязчивых покупателей", - заметил директор по маркетингу и продажам компании Андрей Петухов. По его словам, квартиры в этом доме продаются и сейчас. Двухкомнатную можно купить за 30 млн рублей, а четырехкомнатную - за 103 млн.

В "Инком-недвижимости" отметили, что есть покупатели, которые непременно хотят жить в сталинских высотках. Среди любителей таких зданий наибольшей популярностью пользуется дом на Котельнической набережной. Сейчас там продаются 7 квартир. Минимальная стоимость – 18,6 млн рублей (двухкомнатная квартира общей площадью 60 кв. м). Максимальная – 101,7 млн рублей (четырехкомнатная квартира без ремонта площадью 160 кв. м. с видом на Кремль, набережную, Храм Христа Спасителя).

Любимый дом Бэллы Ахмадуллиной

В самом начале Поварской улице находится 7-этажное здание с мощным неоклассическим фасадом (дом №20), в который была влюблена поэтесса Белла Ахмадулина.

"День-деньской,

ночь напролет я влюблена была –

В кого? Во что?

В тот дом на Поварской", - писала она об этом доме.

Доходный дом был построен в 1914 году для известного адвоката Иосифа Кальмеера по проекту архитектора Валентина Дубовского. Кальмеер мечтал, что в доме будут жить знаменитые поэты и художники, и называл его "домом искусства".

В этом здании уже 40 лет находится мастерская театрального художника и сценографа Бориса Мессерера, который создал более 100 постановок в Большом театре, "Современнике", МХАТе, театре Сатиры и других. В этом доме бывали Владимир Высоцкий и Булат Окуджава, Андрей Вознесенский и Василий Аксенов, Майя Плисецкая и Родион Щедрин, приезжали Федерико Феллини и Тонино Гуэрра. В 1918 году квартиры доходного дома превратили в коммуналки. В 1987 году в полуподвале здания разместился новый театр "Школа драматического искусства", пробывший там около 20 лет. А с 2006 года здесь размещается театр "Открытая сцена". В агентстве недвижимости House Mall M24.ru рассказали, что недавно сдали в этом доме квартиру за 12 тысяч евро в месяц.

Некоторые любят "похолоднее"

Квартиры новоиспеченных звезд не пользуются таким спросом, как апартаменты, связанные с выдающимися людьми прошлого. В компании "Миан 24" отметили, что клиенты не готовы платить наценку, если квартира связана с ныне живущим "селебрити". Исключение могут составлять только какие-то очень ярые фанаты. Однако, если в доме живут медиаперсоны, это повышает цену жилья на 5-10%, поскольку это свидетельствует о респектабельности места.

"Звезда может повлиять как позитивно, так и негативно, - рассказывает директор по маркетингу компании Андрей Петухов. - Например, одни наши клиенты (семейная пара) отказались снимать квартиру, узнав, что ранее ее арендовал известный московский стилист, отличающийся эпатажным поведением. Хотя это была очень респектабельная "сталинка" с евроремонтом в шаговой доступности от метро "Сухаревская". При этом цена аренды была "без звездных наценок" - 75 тысяч рублей в месяц.

Сами же звезды в последнее время хотят жить на Николиной горе, отметил риелтор "Бест недвижимости" Игорь Шарипов", где дома стоят от 3,5 до 20 млн долларов. Артисты пытаются перекупить дом Абдулова и Ахеджаковой.

В "Инком-недвижимости" M24.ru рассказали, как продавали квартиру очень известного современного художника. Дизайн там был настолько специфический, что больше подошел бы какому-нибудь музею эротического искусства, однако и на нее нашелся покупатель. Девушка, ставшая собственницей, узнав, кто ее продает, пришла в восторг, и квартира в итоге была продана дороже среднерыночной стоимости в этом сегменте.

Другой случай, когда знаменитость владельца сыграла ключевую роль: в компании сдавали в аренду квартиру оперной певицы, и клиенты решили, что раз в квартире "жила" музыка, тем более классическая, то в ней сложилась благоприятная аура.

Евгения Гусева