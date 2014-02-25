Взять ипотеку и не разориться: советы по подбору кредитной программы

Фото: m24.ru

При выборе ипотечной программы следует обратить внимание не только на процентные ставки по кредиту.

Так, в первую очередь стоит оценить свои финансовые возможности. Для подбора оптимальной ипотеки важно установить сумму первоначального взноса относительно стоимости приобретаемого жилья, говорят эксперты рынка недвижимости.

Если покупатель не имеет личных накоплений, то можно воспользоваться потребительским кредитом для внесения первоначального взноса по ипотеке. Для молодых семей в некоторых кредитных учреждениях существуют специальные программы с более низким первоначальным взносом.

Далее нужно определиться с формой погашения кредита: в виде аннуитетных или дифференцированных платежей.

Аннуитетные платежи подходят для тех, кто не располагает большими накоплениями, поскольку они относительно невелики. В сравнении с дифференцированными аннуитетные платежи значительно увеличивают сумму начисляемых процентов.

Риэлторы также рекомендуют произвести расчет кредита в нескольких банках, чтобы сравнить, насколько выгодна та или иная ипотечная программа.

"Участники зарплатного проекта в банке могут рассчитывать на дополнительные льготы и привилегии при получении кредита в этой организации – сниженные ставки, быстрое принятие решения в течение одного часа, оформление кредита при наличии одного паспорта", - советуют специалисты агентства недвижимости "МИЭЛЬ".

Они уточняют, что лучше брать кредит в той валюте, в которой заемщик получает основной доход. Иначе ему придется тратить дополнительные деньги на конвертацию платежей.