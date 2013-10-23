Форма поиска по сайту

23 октября 2013, 14:13

Город

Около овощебазы в Бирюлеве находились 2 тысячи квартир с нелегалами

Фото: ИТАР-ТАСС

Правоохранительные органы выявили около плодоовощной базы в районе Бирюлево Западное почти две тысячи квартир, которые сдавались незаконно.

Об этом на "правительственном часе" в Госдуме заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

По словам начальника ведомства, удивительно, что большая часть жителей района выступает против нелегальной миграции, однако в Бирюлеве незаконно сдается большое количество квартир.

Массовые проверки квартир в начались после беспорядков на юге Москвы - 13 октября жители Западного Бирюлева после убийства местного жителя Егора Щербакова организовали народный сход. Люди вышли на улицы с требованием разыскать убийцу, а также закрыть местную овощную базу, которая, по их мнению, является прикрытием для криминальных этнических группировок. К вечеру того же дня сход перерос в уличные беспорядки, в ходе которых бирюлевская овощебаза была разгромлена. По подозрению в убийстве Щербакова был задержан уроженец Азербайджана Орхан Зейналов.

Сюжет: Дело об убийстве Егора Щербакова
квартиры Владимир Колокольцев проверки

