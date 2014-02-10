Квартиру в новостройке советуют принимать с независимым экспертом

Как правильно принять квартиру в новостройке

Качество жилья в многоэтажных новостройках поможет определить независимая экспертиза, и ее заключение играет ключевую роль в судебных процессах против недобросовестных застройщиков, передает телеканал "Москва 24".

Ежегодно в Москве сдается в эксплуатацию сотни новостроек. Однако часто покупатели квартир подписывают акты приемки, закрывая глаза на дефекты строительства и отделки, и в итоге заселяются в дома, где нет вентиляции или горячей воды. Между тем, как только покупатели квартир подписывают акт приемки, не указывая в нем претензий, компания-застройщик умывает руки и что-либо спрашивать с нее бесполезно.

"Если у Вас есть даже несущественные претензии по качеству строительства, их нужно прописывать в акте приемки квартиры. Либо вообще не подписывать акт и требовать устранения всех нарушений", - говорит юрист Роман Сорокин.

По его словам, имеет смысл приглашать на осмотр квартиры в новой многоэтажке независимых экспертов-строителей, которые по результатам выдают экспертное заключение. Стоят эти услуги около 3 тысяч рублей. Имея на руках экспертное заключение, жильцы могут письменно потребовать у застройщика устранить дефекты, а при его молчании или несогласии - обратиться в суд.

Не стоит забывать, что все возводимые в столице жилые новостройки последнего поколения имеют гарантийный срок пять лет со дня сдачи. Это значит, что при обнаружении дефектов до истечения этого срока жильцы вправе потребовать от застройщика исправить огрехи, отмечают опрешенные телеканалом юристы и риэлторы.

При этом новоселы сами должны решить, вступать в тяжбу постфактум или расторгнуть договор с застройщиком при обнаружении серьезных строительных дефектов во время приемки квартиры.