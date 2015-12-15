Цены на аренду квартир в Москве снизились на 20 процентов

Аренда жилья в Москве вновь подешевела

Нынешний тренд на снижение цен и ставок аренды жилья продолжается. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.

"Цены безусловно продолжают снижаться. По сравнению с прошлым годом аренда жилья подешевела примерно на 15-20 процентов. По опыту прошлых периодов, цены снизятся еще на 5-7 процентов", – сообщил Апрелев.

Сейчас в Москве самую дешевую однокомнатную квартиру можно снять всего за 18 тысяч рублей. При этом жилье будет оснащено необходимой мебелью и техникой. Но вот добираться до такой квартиры от метро придется еще и на наземном транспорте.

По словам эксперта, элитная недвижимость дешевеет в разы быстрее. Цены в этом сегменте упали уже на 40 процентов, и это еще не предел.

"Люди сейчас пытаются "уплотниться". Например, две молодые семьи снимают напополам двухкомнатную квартиру, чтобы сэкономить деньги", – добавил Апрелев.

Напомним, в октябре спрос на аренду жилья упал на 24 процента. Число сдаваемых квартир в полтора раза превысило количество потенциальных арендаторов. По словам эксперта рынка недвижимости Натальи Словесниковой, многие люди, которые снимали квартиры в столице, начинают переселяться в ближайшее Подмосковье.

Также на спрос влияет потеря работы и доходов гражданами. У них просто нет возможности оплачивать аренду. Те же, у кого нет в Москве жилья и работы, вынуждены возвращаться в свои города.

Аналитик Российской гильдии риэлторов Геннадий Стерник заявил, что снижение цен продолжится, и спрос будет сильно превышать предложение. "На рынке аренды продолжается плавное и непрерывное падение цен. В разных сегментах, конечно, оно идет разными темпами, но это единая тенденция. Я думаю, пока рано ждать начала подъема рынка, если и будет некая стабильность, она будет волнообразная. До восстановления цен к уровню конца 2014 года еще очень далеко", – резюмировал он.