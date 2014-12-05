Доллар и евро снижаются на торгах

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Доллар и евро ускорили падение на торгах на Московской международной валютной бирже. После 18.00 они потеряли в стоимости более рубля, сообщает корреспондент M24.ru.

Сейчас доллар котируется на уровне 52,5 рублей, а евро - 65,10 рублей.

Столь резкое падение курсов иностранных валют может быть обусловлено валютными интервенциями Центробанка России. Так, 3 декабря Банк России продал 1,9 миллиарда долларов для поддержания курса рубля.

Стоит отметить, что на открытии торгов Московской биржи в пятницу доллар снизился на 1,8 рублей, евро подешевел на 1,1 рублей.

Напомним, во время послания Федеральному Собранию 4 декабря Владимир Путин назвал одной из главных целей государства борьбу с валютными спекулянтами. "Я прошу Банк России и правительство провести жесткие, скоординированные действия, чтобы отбить охоту у спекулянтов играть на колебаниях курса рубля", - потребовал Путин.

Банкиры считают, что курс рубля в настоящее время необоснованно занижен.