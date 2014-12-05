Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

05 декабря 2014, 20:03

Доллар и евро снижаются на торгах

курсы валют Центробанк России

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Доллар и евро ускорили падение на торгах на Московской международной валютной бирже. После 18.00 они потеряли в стоимости более рубля, сообщает корреспондент M24.ru.

Сейчас доллар котируется на уровне 52,5 рублей, а евро - 65,10 рублей.

Столь резкое падение курсов иностранных валют может быть обусловлено валютными интервенциями Центробанка России. Так, 3 декабря Банк России продал 1,9 миллиарда долларов для поддержания курса рубля.

Ссылки по теме

Стоит отметить, что на открытии торгов Московской биржи в пятницу доллар снизился на 1,8 рублей, евро подешевел на 1,1 рублей.

Напомним, во время послания Федеральному Собранию 4 декабря Владимир Путин назвал одной из главных целей государства борьбу с валютными спекулянтами. "Я прошу Банк России и правительство провести жесткие, скоординированные действия, чтобы отбить охоту у спекулянтов играть на колебаниях курса рубля", - потребовал Путин.

Банкиры считают, что курс рубля в настоящее время необоснованно занижен.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать