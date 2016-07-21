Колодец XVII века нашли на территории Высоко-Петровского монастыря

Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия

На территории Высоко-Петровского монастыря в Москве в ходе ремонтных работ обнаружен колодец, датируемый XVII веком, сообщает пресс-служба Мосгорнаследие.

На глубине четырех метров археологами был открыт бревенчатый сруб в виде усеченной пирамиды. Обнаруженные фрагменты керамики позволили сделать предположение о его датировке – XVII век.

После завершения всех археологических работ колодец сохранят, а впоследствии и музеефицируют. Таким образом, он станет доступным для посетителей.

Колодец был утрачен около двухсот лет назад. Его поиски осложнялись тем, что в распоряжении археологов не было точных данных о местонахождении. Документы давали лишь краткое упоминание о том, что колодец находился предположительно в центре двора.

В ходе работ, когда археологи дошли до дна, внутри открылось еще два бревенчатых колодца – один внутри другого. Главное открытие состояло в том, что оживший колодец стал давать воду.