Мемориальную доску в честь маршала Казакова открыли в столице

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Мемориальную доску в честь маршала артиллерии Василия Казакова открыли в Москве, передает ТАСС.

В церемонии открытия участвовали вдова и дочь Казакова, его родственники и друзья.

Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов отметил, что открытие мемориальных досок Героям Советского Союза в День защитника Отечества стало традицией. Авторами мемориальной доски стали скульптор Федор Абрамов и архитектор Мария Филатова.