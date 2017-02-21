Мемориальную доску в честь маршала Казакова открыли в столице

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Мемориальную доску в честь маршала артиллерии Василия Казакова открыли в Москве, передает ТАСС.
В церемонии открытия участвовали вдова и дочь Казакова, его родственники и друзья.
Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов отметил, что открытие мемориальных досок Героям Советского Союза в День защитника Отечества стало традицией. Авторами мемориальной доски стали скульптор Федор Абрамов и архитектор Мария Филатова.
Василий Казаков был начальником артиллерии 16-й армии Западного фронта. Он стал героем тяжелейших оборонительных боев первого этапа Великой Отечественной войны, в том числе – битвы за Москву и Смоленского сражения.
Маршал был награжден орденом Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, орденом Красной Звезды и многими другими наградами.
Звания Героя Советского Союза Казакова удостоили за отличия в Висло-Одерской операции.