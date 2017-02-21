Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля 2017, 19:10

Культура

Мемориальную доску в честь маршала Казакова открыли в столице

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Мемориальную доску в честь маршала артиллерии Василия Казакова открыли в Москве, передает ТАСС.

В церемонии открытия участвовали вдова и дочь Казакова, его родственники и друзья.

Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов отметил, что открытие мемориальных досок Героям Советского Союза в День защитника Отечества стало традицией. Авторами мемориальной доски стали скульптор Федор Абрамов и архитектор Мария Филатова.

В 2016 году было решено, что мемориальную доску маршалу Казакову установят на Ростовской набережной, на стене дома номер 5, где жил Герой Советского Союза.

Василий Казаков был начальником артиллерии 16-й армии Западного фронта. Он стал героем тяжелейших оборонительных боев первого этапа Великой Отечественной войны, в том числе – битвы за Москву и Смоленского сражения.

Маршал был награжден орденом Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, орденом Красной Звезды и многими другими наградами.

Звания Героя Советского Союза Казакова удостоили за отличия в Висло-Одерской операции.

культурное наследие мемориальная доска церемония открытия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика