Фонтаны ВДНХ закроют на реставрацию летом

Фонтаны на ВДНХ закроют на реставрацию в летний сезон 2017 года, передает телеканал "Москва 24". Реставрационные работы планируют завершить к сезону 2018 года, рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, в порядок приведут "Каменный цветок", "Дружбу народов", "Золотой колос" и другие фонтаны на главной аллее.