18 апреля 2017, 14:52

Культура

Фонтаны ВДНХ закроют на реставрацию летом

Фонтаны на ВДНХ закроют на реставрацию в летний сезон 2017 года, передает телеканал "Москва 24". Реставрационные работы планируют завершить к сезону 2018 года, рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, в порядок приведут "Каменный цветок", "Дружбу народов", "Золотой колос" и другие фонтаны на главной аллее.

Фонтаны не реставрировались с момента создания – с 1954 года. После завершения работ, москвичи смогут наблюдать фонтан "Золотой колос" в действии, который не включали 30 лет, потому что он находится в нерабочем состоянии.

У 17 фонтанов ВДНХ полностью обновят системы водопровода и водоотведения. Возвратят и некоторые элементы декора. Так, у фигур гусей в фонтане "Каменный цветок" сейчас отсутствуют головы и утрачены скульптуры осетров.

