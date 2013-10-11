Форма поиска по сайту

11 октября 2013, 18:13

Культура

В столице отреставрируют станцию "Киевская" и Зачатьевский монастырь

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорнаследие согласовал проект реставрации станции метро "Киевская" и Зачатьевского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

"Департаментом культурного наследия города Москвы в период с 7 по 11 октября 2013 года согласовано 2 комплекта проектной документации по сохранению объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.

Реставрационные работы пройдут на перроне станции московского метрополитена "Киевская" Филевской линии, которая была построена в 1937 году. А также объект культурного наследия федерального значения "Ансамбль Зачатьевского монастыря 17 века" и "Ограда" 19 века.

культурное наследие Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь станции метро реставрации

