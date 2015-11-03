Фото: m24.ru/Александр Авилов

Высота памятника князю Владимиру на Боровицкой площади составит 12 метров. Это вдвое меньше, чем планировалось изначально. Кроме того, композиция включит в себя три барельефа. Об этом в интервью ТАСС рассказал автор памятника, народный художник России Салават Щербаков.

"Памятник будет представлять собой композицию, состоящую из 12-метровой фигуры князя и трех барельефов, отгораживающих фигуру князя от остатков городского квартала, разрушенного в 70-е годы прошлого века", – цитирует издание Щербакова.

По словам художника, памятник лишат постамента. Его расположат на специальном возвышенном пятачке, который будет играть роль смотровой площадки, откуда откроется вид на Кремль, Дом Пашкова, купола храма Христа Спасителя и Замоскворечье.

"Архитектурное решение напомнит о природе, о ранних временах русского государства, например, в ландшафт будут встроены камни из Херсонеса, которые должны напоминать о месте крещения князя. Скульптура князя существенно уменьшится, но, фактически, останется без изменений – это та самая скульптура, которая победила в конкурсе", – подчеркнул автор.

Щербаков отметил, что за памятником расположатся три барельефа, на которых изобразят крещение князя в Херсонесе, крещение Руси в Днепре, а также князя Владимира, не как святого, а "как князя - строителя городов, охранителя границ и народа". Отмечается, что решение разместить барельефы с тыловой части памятника было принято в результате консультаций с различными экспертами, которые проходили летом и осенью текущего года

"Барельефы разместятся на невысокой стене, исполненной в Византийском стиле, а за ней разместится зеленая зона, создающая хороший фон для памятника", -добавил скульптор.

Напомним, сегодня, 3 ноября, на Боровицком холме рядом с Алексанровским садом заложат первый камень на месте установки памятника. В мероприятии примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Российского военно-исторического общества, министр культуры Владимир Мединский.

Камень, который заложат на месте памятника, был доставлен из крымского Херсонеса. Там, по историческим свидетельствам, состоялось крещение князя Владимира в 988 году.

Ранее m24.ru сообщало, что установка памятника князю Владимиру на Боровицкой площади перенесена на весну 2016 года.