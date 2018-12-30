10 лучших русских фильмов 2018 года

В данном списке подразумевается, что русский фильм – это фильм, снятый на русском языке. Немногочисленные исключения – "Война Анны" (там вообще мало звучит человеческого голоса, но на самых разных языках, и без перевода, это важно) и "Хрусталь" (там говорят в нескольких местах на специфической смеси русского и белорусского, именуемой "трасянкой"). Фильмы даны не в произвольном порядке, самые выдающиеся из них мы оставили под конец.

10. "Хэй, бро!"





Видео: YouTube/Beat Film Festival

Документальный фильм, о котором невозможно подумать, что он и вправду документальный: кажется, что всем выдали сценарий, договорились заранее, но нет. Режиссер-дебютант Александр Элькан как-то втерся в доверие к двум скейтерам возраста около 20 лет из парка Горького, непрерывно пьющим пиво и закусывающим экстази, которые слушают Элджея (его песни – ровно о них), ходят по отвратным вечеринкам, непрерывно снимают девушек и с кем-то смачно целуются прямо в кадре. Напоследок герои нашего времени едут в Крым, где случаются фантастически мерзкие события.

"Хэй, бро!" – это невиданное и неслыханное для России кино в духе Vice Films, которые одновременно и документируют жизнь нового поколения, племени младого, незнакомого, и манифестируют ценности этого самого поколения. Впрочем, в чем ценности конкретно этих ребят, понять трудно.

Где посмотреть: рано или поздно, хочется верить, появится в онлайн-кинотеатре документального кино artdoc.media.

9. "Человек, который удивил всех"





Видео: YouTube/ПРОвзгляд

Лесничий Егор (Евгений Цыганов) узнает, что болен раком, рассказывает об этом жене (Наталья Кудряшова, приз Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль в программе "Горизонты"), говорит, что все уже предусмотрел, деньги на похороны есть, но жена, разумеется, сходит с ума. Тогда и Егор тоже: он узнает от шаманки притчу о гусе, который извалялся в грязи, и его не признала и не забрала смерть. Мужчина обреченно переодевается в женское, после чего его избивают чуть ли не всей деревней.

Иносказательное, непрямое, небанальное кино Алексея Чупова и Натальи Меркуловой не только вскрывает кишками наружу российский менталитет, но и поднимает такие материи, которые и словами-то обычными не опишешь. Что чувствует человек на пороге смерти? Возможно ли удержаться от паники? Существуют ли вообще понятия достоинства и справедливости? Нет ответа, только птица поет где-то во вверенном Егору бесконечном российском лесу.

Где посмотреть: скоро – в онлайн-кинотеатрах.

8. "Кислота"





Видео: YouTube/ПРОвзгляд

Наркотики, суицид, похороны – вот бесславный путь одного из героев (Петр Скворцов). Его друзья после того, как провожают его в последний путь, сами слетают с катушек: один участвует в оргии, потом пытается выпить кислоты (не ЛСД, а той, что все растворяет), потом сдается полиции; второй спит со школьницей.

Это кино, несовершенное во многих смыслах (если не во всех). "Кислота" походит на эдакого нескладного, сутулого, угловатого подростка, которому все досаждает, и он едко ерничает миру в ответ. Насколько ли едко – хороший вопрос, но тот факт, что фильм почти идеально соответствует описываемому им типу людей (все же странно говорить, что это такое новое поколение вырожденцев, ведь мировоззрение не всегда зависит от возраста), делает это кино достаточно концептуальным, чтобы оно осталось актуальным надолго.

Где смотреть: бесплатно – в Okko.

7. "Сердце мира"





Видео: YouTube/Кинокомпания "СТВ"

Этот фильм, который трудно описать словами, посвящен тем людям, которым жить в гармонии с природой, с животными куда проще, чем с людьми. Таков главный герой, ветеринар Егор (Степан Девонин), живущий на притравочной станции для собак (это там, где их натаскивают охотиться, например, на лис) и работающий там же. Ему трудно выражать свои эмоции, он простой, хотя душевный человек. Вследствие чего от этого красивого и умного фильма трудно расчувствоваться: все герои держат слишком много внутри. С другой стороны, в этом же и подлинная мудрость "Сердца мира", необычной картины, несвойственной для наших широт: чужая душа – потемки, и не нужно лезть в нее с ногами.

Где смотреть: есть на ivi.

6. "В Кейптаунском порту"





Видео: YouTube/Фестиваль российского кино ОКНО В ЕВРОПУ

О сюжете этого фильма так сходу и не расскажешь: десятки персонажей, несколько стран и даже континентов, десятки лет. Грузный, запутанный, сложный, как парусный корабль, этот фильм характеризует собой и весь XX век, с которым автор, режиссер Александр Велединский, которого все запомнили по замечательной картине "Географ глобус пропил", таким образом прощается (поздновато, но куда тут торопиться в таком деле), и вообще наш безумный мир, в котором целые жизни складываются из исключительно случайных встреч.

Где посмотреть: в прокате с 25 апреля 2019.

5. "Хрусталь"





Видео: YouTube/ART Corporation

"Хрусталь" вышел совсем недавно, и о нем уже было сказано даже слишком много. Но повторим: возможно, это и есть наше новое главное кино о девяностых. Не тех девяностых, которые были у всех в голове, когда Балабанов снимал "Брата", а о тех девяностых, которые у всех в голове сейчас.

Где посмотреть: все еще в прокате.

4. "Царь-птица"





Видео: YouTube/Любовь Борисова

Якутское кино – редкая птица даже на российских фестивалях, чего уж говорить о прокате, куда, кажется, за все время выходило два-три фильма из этого чудного региона. Тем временем – вот, один из лучших фильмов года, как раз снятый там, в краю вечной зимы. Дед с бабкой живут как раз в этом краю, и их устои, взятые еще у предков, не меняются год от года. Но однажды, в 1937, на дерево около их избы садится величавый орел, и их образ жизни изменится навсегда. Метафоричное, тончайшее кино.

Где посмотреть: уже есть в онлайн-кинотеатре Sakha Movie (якутский Netflix).

3. "Довлатов"





Видео: YouTube/Novoekino

Алексей Герман-младший пользуется теми же сложнейшими творческими методами, что и его великий отец: он не навязывает искусственно своим персонажам, куда им идти и что делать, а формирует вокруг них некую аутентичную среду и затем наблюдает за тем, как актеры, окончательно перевоплотившиеся во вверенных им героев, не имитируют жизнь, а правда ею живут. Так же получилось и в "Довлатове": и серб Милан Марич, играющий писателя Сергея Донатовича (актер, кстати, вообще не знает русского языка), и Данила Козловский со Светланой Ходченковой оказываются в СССР, в начале 70-х, атмосфере тотального застоя. Кино, в которое можно при везении провалиться и потом не вынырнуть.

Где посмотреть: например, на ivi.

2. "Лето"





Видео: YouTube/SonyPicturesRU

Лучший фильм Кирилла Серебренникова. Уникальное кино, в котором сошлось все то, что сойтись никак не могло: Виктор Цой, которого играет кореец (а озвучивают его еще двое, в том числе певец из группы "Чай вдвоем"); Майк Науменко – Рома Зверь; наши и зарубежные песни; предельная аутентичность и одновременно с ним – провокационный фарс, о котором даже Борис Гребенщиков, бывший свидетелем тех лет, заявил, что все было не так (а еще в фильме есть отдельный персонаж, который и без БГ держит в руках табличку: "Этого не было!"). Тогда молодые и дерзкие люди своими руками разрушили Советский Союз, нависавший над их головами. Точно так же и "Лето" проламывает плоскость экрана, останавливает естественный ход времени и отправляет зрителя в сладкое время, когда был "сейшен в Ленсовета", а больше ничего не надо было, хватало и неба над головой.

Где посмотреть: например, бесплатно в Okko.

1. "Война Анны"





Видео: YouTube/Кинокомпания "Гермес Фильм"

Картина, парадоксально нигде не замеченная, и даже в российский прокат она вследствие какого-то дикого недоразумения не вышла. Это шокирующее кино о холокосте, в котором нет самого холокоста. В нем девочка, случайно не расстрелянная, выбравшаяся из-под горы трупов, мерзнет в печке, установленной в классе школы, где она должна была учиться, но сейчас там вместо школы штаб нацистов: идет война, действие происходит где-то на Украине. В фильме нет грандиозных батальных сцен, в нем вообще нет той войны, к которой мы привыкли в кино, и в то же время в этом фильме выражен весь ужас настоящей войны. Режиссер Алексей Федорченко воплощает в "Войне Анны" невероятно детализированный материальный мир, доселе невиданный, при этом же – нелепый: не может, не должно такого быть, чтобы маленькая девочка жила в печке и подъедала за взрослыми, загнавшими ее туда. В фильме почти нет слов, и от этого еще больнее. Феноменальный фильм, возможно, на века.

Где посмотреть: в прокате где-то в 2019.

Егор Беликов