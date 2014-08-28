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Культура

28 августа 2014, 14:30

Нарушать закон гравитации будут в Лианозовском парке

культура День знаний мастер-классы эксперименты лианозовский парк свежий воздух время с детьми семейная и молодёжная политика

Фото: m24.ru

В воскресенье, 31 августа, в парке Лианозово пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню знаний. Для взрослых и детей организуют научные эксперименты. Эксперты расскажут о секрете нетающего снега и о том, как можно нарушить закон гравитации.

Помимо занятий по физике и химии гостей Лианозово порадуют театральными мастер-классами. Разыгрывать спектакли будут прямо в парке, а это значит, что стать актером может каждый желающий.

"Для школьников и их родителей профессиональные художники и дизайнеры проведут мастер-классы по преображению самых обычных предметов в стильные аксессуары. Домой желающие уйдут с собственноручно украшенными альбомами, пеналами, оригинальными сумками и зонтами", - сообщили в столичном департаменте культуры.

На центральной площадке из пластиковых бутылок соорудят арт-инсталляцию.

Начало праздника в 13.00. Вход бесплатный.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что ко Дню знаний в в парке "Кузьминки" пройдут мастер-классы от московских балерин, в парке "Северное Тушино" организуют цирковое шоу, а в Перовском парке выступят фокусники.

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