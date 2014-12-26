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Культура

26 декабря 2014, 07:19

В Измайловском парке появился снежный "Лес Чудес"

культура Измайловский парк мастер-классы каток семейная и молодёжная политика тюбинг сказочный лес

Фото: M24.ru /Татьяна Уханова

27 декабря в Измайловском парке культуры и отдыха открывается снежный "Лес Чудес", сообщает пресс-центр столичного департамента культуры.

Гости окажутся в атмосфере сказочного леса, созданного с помощью современных световых технологий. Здесь "растут" изящные светящиеся сакуры, 6-метровая новогодняя ёлка и гигантские сказочные деревья, для украшения которых были использованы 32-метровые вышки. Лес украшают 20 ледовых скульптур с индивидуальной подсветкой.

Трехскатная горка, выложенная прозрачным речным льдом, переливается разноцветными огнями не только по периметру, но и изнутри. В пункте проката предоставляются тюбинги.

Две снежные крепости ждут любителей игры в снежки. Для того чтобы снежные баталии стали по-настоящему захватывающими, можно взять напрокат снежколепы, арбалеты, пращи и бластеры.

В новогоднем лесу есть возможность покататься на снегоходах, посмотреть фильмы и мультики, пострелять в тире, поучаствовать в биатлонной гонке, побродить в снежном лабиринте и покататься на катке.

В праздничные и выходные дни в снежном городе можно встретить Деда Мороза и Снегурочку, которые увлекут посетителей веселыми играми, спектаклями и мастер-классами.

В "Лесу Чудес" всегда звучит музыка, а подкрепиться можно в кафе и в блинной.

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