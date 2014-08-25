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Культура

25 августа 2014, 15:14

Массового перекрытия улиц в День города не планируется - Капков

культура Сергей Капков День города наземный транспорт ограничение движения трафик семейная и молодёжная политика общественный порядок работа транспорта

Фото: ИТАР-ТАСС

Перекрывать улицы в столице в День города будут по минимуму. Проведения масштабных велопробегов и других мероприятий, которые требуют массовых ограничений движения транспорта, 6 и 7 сентября не планируется, сообщил на пресс-конференции в понедельник министр столичного правительства и руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков.

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Он подчеркнул, что в Москве достаточно площадок для гуляний - парков, пешеходных зон, бульваров. Отдельные улицы, правда, все же перекроют: например, 6 сентября транспорт не будет ходить по Тверской улице с 12.30 и до окончания шествия участников военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

По словам руководителя департамента культуры, общественный транспорт в День города будет работать дольше обычного. Как правило, работа трамваев, автобусов, троллейбусов и метро продлевается в праздник до 2.00-3.00. Решение о том, до какого часу ночи транспорт будет ходить в этом году, власти в ближайшее время опубликуют отдельно.

Капков также добавил, что безопасность в День города на улицах Москвы обеспечат более десяти тысяч сотрудников полиции. Также работать будут дружинники и сотрудники ЧОПов.

Напомним, День города в Москве по традиции отметят в первые выходные сентября. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе, Цветном бульваре и Бульварном кольце. Кроме того, на ВДНХ состоится "Детский День города".

Телеканал "Москва 24" устроит концерт на Тверской площади, в парках пройдут концерты, спектакли, выставки и другие события.

С полной программой Дня города можно ознакомиться здесь.

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Сюжеты: Ограничение движения на улицах Москвы , День города-2014

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