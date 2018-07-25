Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

25 июля, 20:45

В Сети открылось голосование на лучшие работы фотоконкурса "Планета Москва-2018"

культура город

На официальной странице департамента градостроительной политики Москвы в Facebook началось голосование, которое должно определить лучшие работы конкурса "Планета Москва-2018" в номинации "Народный выбор". Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, трое победителей получат право участия в итоговой фотовыставке в парке "Зарядье" и памятные призы.

Фото: Леднева Варвара/предоставлено пресс-службой

"VI Конкурс городской фотографии "Планета Москва-2018" собрал 500 участников, приславших около трех тысяч работ. Прием фотографий завершился 22 июля, и сейчас с фотографиями работают члены жюри, которые уже определили полуфиналистов", – отметил он.

По его словам, именно на этом этапе к оценке работ было решено подключить интернет-пользователей. "На странице департамента в "Фейсбуке" представлены фотографии полуфиналистов в четырех номинациях: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Динамика мегаполиса", "Архитектура" и "Пейзаж". Голосование продлится до конца дня 2 августа. Конкурсанты, набравшие больше всего "лайков", получат призы и право участвовать в итоговой экспозиции независимо от решения жюри конкурса", – добавил Левкин.

Выставка работ пройдет в преддверии празднования Дня города Москвы. В этом году открытие экспозиции и церемонию награждения планируется провести в парке "Зарядье" 18 августа и приурочить ко Всемирному дню фотографии.

"В конкурсе принимают участие не только москвичи. Мы получили работы авторов из Китая и Италии, Армении, Казахстана и Узбекистана. Возрастных ограничений для участников не было, и у нас достаточно много фотографий, присланных пожилыми людьми, а самому молодому участнику конкурса исполнилось 13 лет", – уточнил руководитель департамента.

Сергей Левкин напомнил, что в этом году для участников были организованы несколько фототуров на крыши и видовые точки Москвы: конкурсанты побывали на крыше здания Стройкомплекса Москвы в Никитском переулке, на смотровой площадке храма Христа Спасителя. Совместно с партнером конкурса организованы экскурсии в Центральный детский магазин на Лубянке, гостиницу "Пекин" и Театральный дом на Арбате.

А информационные партнеры также провели для фотографов незабываемые экскурсии и мастер-классы.


Голосуйте "лайком" до конца дня 2 августа:

1. Архитектурная фотография – ссылка.
2. Пейзаж – ссылка.
3. Москва и москвичи. Комфортный город – ссылка.
4. Динамика мегаполиса – ссылка.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать