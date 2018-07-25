В Сети открылось голосование на лучшие работы фотоконкурса "Планета Москва-2018"

На официальной странице департамента градостроительной политики Москвы в Facebook началось голосование, которое должно определить лучшие работы конкурса "Планета Москва-2018" в номинации "Народный выбор". Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, трое победителей получат право участия в итоговой фотовыставке в парке "Зарядье" и памятные призы.

Фото: Леднева Варвара/предоставлено пресс-службой

"VI Конкурс городской фотографии "Планета Москва-2018" собрал 500 участников, приславших около трех тысяч работ. Прием фотографий завершился 22 июля, и сейчас с фотографиями работают члены жюри, которые уже определили полуфиналистов", – отметил он.

По его словам, именно на этом этапе к оценке работ было решено подключить интернет-пользователей. "На странице департамента в "Фейсбуке" представлены фотографии полуфиналистов в четырех номинациях: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Динамика мегаполиса", "Архитектура" и "Пейзаж". Голосование продлится до конца дня 2 августа. Конкурсанты, набравшие больше всего "лайков", получат призы и право участвовать в итоговой экспозиции независимо от решения жюри конкурса", – добавил Левкин.

Выставка работ пройдет в преддверии празднования Дня города Москвы. В этом году открытие экспозиции и церемонию награждения планируется провести в парке "Зарядье" 18 августа и приурочить ко Всемирному дню фотографии.

"В конкурсе принимают участие не только москвичи. Мы получили работы авторов из Китая и Италии, Армении, Казахстана и Узбекистана. Возрастных ограничений для участников не было, и у нас достаточно много фотографий, присланных пожилыми людьми, а самому молодому участнику конкурса исполнилось 13 лет", – уточнил руководитель департамента.

Сергей Левкин напомнил, что в этом году для участников были организованы несколько фототуров на крыши и видовые точки Москвы: конкурсанты побывали на крыше здания Стройкомплекса Москвы в Никитском переулке, на смотровой площадке храма Христа Спасителя. Совместно с партнером конкурса организованы экскурсии в Центральный детский магазин на Лубянке, гостиницу "Пекин" и Театральный дом на Арбате.

А информационные партнеры также провели для фотографов незабываемые экскурсии и мастер-классы.



Голосуйте "лайком" до конца дня 2 августа:

1. Архитектурная фотография – ссылка.

2. Пейзаж – ссылка.

3. Москва и москвичи. Комфортный город – ссылка.

4. Динамика мегаполиса – ссылка.