Словами очевидцев: "Падение гигантов" и другие документальные подкасты

Один из самых обсуждаемых документальных подкастов последних недель – "Падение гигантов", хроника трагических событий 11 сентября в Нью-Йорке. Говорим об этом и других подкастах, посвященных реальным людям и событиям.

"Падение гигантов"

﻿Что это?

Проект Soundstream "Падение гигантов" – попытка реконструкции страшных событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Вышло три части, скоро должна появиться еще одна, финальная. Первый выпуск – это интервью с человеком, который, будучи сыном сотрудника дипкорпуса, стал непосредственным свидетелем трагедии. Вторая и третья части созданы на основе расследований других журналистов. В одной речь идет о Рике Рескорле, офицере армии США, спасшем 2687 банковских сотрудников в одной из башен и геройски погибшем под ее обломками, в другой – о человеке, падающем из окна небоскреба: снимок с его изображением обошел весь мир.



"Падение гигантов" фрагмент подкаста Мы занимаемся физкультурой: я плыву и слышу – над головой пролетает F-16. Очень низко и в сторону Манхэттена. Потом пролетает еще один и еще один. Вот это – ненормальная история уже: там нет военных баз, чтобы военные самолеты так летали.



﻿Для кого?

Несмотря на то, что автор вложил в проект много души и времени, по-настоящему интересной получилась только первая часть – со свидетелем, который в эмоциональной манере восстанавливает хронологию событий 11 сентября и делится воспоминаниями, в частности, о воздухе, "пахнущем гарью – жженым мясом и асбестом". Серии "по мотивам" репортерских историй звучат гораздо суше и, по сути, не открывают ничего нового в событиях 18-летней давности. Еще одна проблема (и существенная!) заключается в монотонной подаче журналистских расследований: если бы они были рассказаны более живо, возможно, впечатление было бы другим.

Другие документальные подкасты на русском языке

По-настоящему качественных и интересных подкастов на документальную тематику на русском языке не так много, мы выбрали три самых любопытных.

"Остарбайтеры"

"Глаголев FM" и Международный Мемориал запустили совместный проект "Остарбайтеры" – многосерийный подкаст о людях, угнанных нацистами в Германию на принудительные работы в годы Второй мировой войны. Объективно, на сегодняшний день "Остарбайтеры" – лучший отечественный документальный подкаст 2010-х: он создан по итогам работы историков "Мемориала", длившейся два десятилетия, из тысячи часов живого разговора свидетелей военного времени.

"Истории.doc"

Отличные подкасты создаются репортерами РИА Новостей. Обязательно послушайте "Историю отшельницы Татьяны из глухой деревни Кукуй" или "Балдан-Брэйбун. Будни буддийского монастыря на границе с Монголией": захватывающе и от души.

"Про людей"

Проект саунд-дизайнера Льва Пикалева "Про людей" – один из лучших подкастов о сегодняшних москвичах: людях, которых мы видим на улице каждый день. Кто-то из них рассказывает о том, как музыка делает тебя свободнее (электронный артист Антон Маскелиаде), кто-то – как стать поваром и придумывать новые блюда (шеф Максим Летуновский).