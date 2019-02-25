Лучшие лекции недели с 25 февраля по 3 марта

Что общего между комиксами и творчеством Чехова, почему современники ругали Кристиана Диора и как японский меч стал символом социального статуса.

﻿Понедельник, 25 февраля

"История русского графического романа и первые русские комиксы"

Когда и при каких обстоятельствах появились российские комиксы? Ответ на этот вопрос знает Андрей Дроздов – заведующий Центром комиксов SMART-библиотеки имени Анны Ахматовой. Он также объяснит, что такое графический роман и кто сыграл в его развитии ключевые роли. А еще (вы удивитесь!) Дроздов расскажет, какая связь между отечественными комиксами и литературным наследием Чехова, Гиляровского и Хармса.

Проект "Мослекторий"

Заповедное посольство парка "Зарядье"

Варварка, домовладение 6, строение 1

19:00

Бесплатно, по регистрации﻿

Вторник, 26 февраля

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

"Исторические японские оружейные технологии"

Экхард Кремерс – известный немецкий художник, скульптор, один из крупнейших в Европе специалистов по японским оружейным технологиям и совладелец Берлинского музея Самурайского искусства. Его лекция посвящена тайнам японского мяча – не просто символа мужества и доблести, но и статуса. Продолжительность лекции – четыре академических часа.

Государственный музей искусства народов Востока

Никитский бульвар, 12а

12:00

Билеты – от 200 рублей

﻿Среда, 27 февраля

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

"Архитектурные стили столиц: Москва и Санкт-Петербург"

Архитектурный "почерк" Москвы и Санкт-Петербурга разный. Они застраивались в разные эпохи, а архитектура отражает амбиции своего времени. Эта лекция в рамках проекта Level One поможет понять причины смены стилей, их взаимосвязь и противостояние. Кроме того, вы сможете разобраться с дизайном архитектурных элементов, чтобы самостоятельно определять стили зданий и "читать" по ним историю идеалов России. Лектор – Александра Шейнер – член союза московских архитекторов, историк искусства.

Архитектурный коворкинг

Гранатный переулок, 9

19:00

Билеты – 900 рублей

﻿Четверг, 28 февраля

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

"Все грани японского литературного авангарда"

Дадаисты, футуристы, сюрреалисты… Япония в начале ХХ века активно осваивала западные тренды в искусстве, примеряя их как новомодные костюмы. Поэты и писатели не оставались в стороне. Возникали новые течения, некоторые из которых шокировали не только обывателей, но и коллег по цеху, привыкших к "традиционной манере" письма. На первой лекции цикла вы услышите о японском литературном авангарде.

Библиотека имени Некрасова

Бауманская, 58/25, строение 14

19:45

Бесплатно, по регистрации

﻿Пятница, 1 марта

"Облаченные в мечты (1950-е)"

Наряды от Кристиана Диора – последний вздох элегантности среди бурного столетия. Впрочем, не ждите, что разговор пойдет совсем уж в приторно-ванильном ключе. Вы узнаете, как Диора критиковали и даже клеймили позором, а также чем примечательна мужская мода 1950-х. Лекцию прочтет Алексей Котельвас – историк культуры, автор курсов по истории искусства, моды и кино.

ВДНХ, Павильон книги

Проспект Мира, 119, строение 516

19:00

Билет – 450 рублей

Суббота, 2 марта

"Манипулятивные методы в рекламе"

На примере рекламных роликов расскажут, как известные компании и бренды манипулируют потребителем, вовлекая его в деструктивные отношения. Ведь взаимоотношения между брендом и потребителем похожи на человеческое общение и развиваются по тем же законам, что и между партнерами и друзьями. Лекторы: Василий Эсманов – сооснователь бюро Make Sense и издательского дома LookAtMedia; Мила Кудрякова – психолог-психотерапевт, консультант по вопросам построения взаимоотношений.

"Рабочий и колхозница"

Проспект Мира, 123б

19:00

Бесплатно﻿

Воскресенье, 3 марта

"Тициан и закат Возрождения в Венеции"

Венеция – город-праздник, резная шкатулка, наполненная драгоценностями. Посмотрим, как развивалось искусство Венеции на протяжении эпохи Возрождения: как постепенно в город, утопающий в невиданной роскоши, проникали идеи из передовой Флоренции, как Джорджоне и Тициан создавали новое искусство – возвышенное и гармоничное. Лекция завершает цикл "История итальянского Возрождения".

"Рабочий и колхозница"

Проспект Мира, 123б

13:00

Бесплатно