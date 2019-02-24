Готовь как Фрида (или попробуйте вариации на тему в ресторане)

Фридомания настигла гурманов: девять московских ресторанов ввели в меню блюда, приготовленные по книге рецептов Кало – Frida’s Fiestas. Акция действует до конца работы выставки "Viva laVida. Фрида Кало и Диего Ривера". Ее, кстати, продлили до 12 марта.

Фото: портал Москва 24/АЮлия Иванко

Говорят, Фрида не умела готовить (между строк читайте – вообще), а ее муж Диего Ривера готов был отдать душу за вкусную еду. Поэтому художница попросила бывшую жену Диего Люпе Марин (да, у них были хорошие отношения) научить ее стряпать национальные блюда. Фрида оказалась хорошей ученицей, причем настолько, что ее рецепты легли в основу кулинарной книги Frida’s Fiestas. Сегодня их можно попробовать в Москве. Хороший способ продлить впечатления от выставки "Viva laVida" – сходить в один из ресторанов, где сейчас готовят "по Фриде" или же попробовать повторить ее рецепты самостоятельно.

Готовить как Фрида

Для полной аутентичности не забудьте надеть на голову венок из цветов и посадить на плечо обезьянку.

Устричный суп

Берем: 1 большую луковицу, 2 зубчика чеснока, 4 столовые ложки сливочного масла, 3 столовые ложки муки, 2 помидора, 3 устрицы, 2 литра куриного бульона, щепотку петрушки, сухарики.

Как готовить: обжариваем лук и чеснок в масле, добавляем к ним муку и держим на сковороде несколько секунд. После смешиваем все это с нарезанными помидорами без кожицы, добавляем соли и перца по вкусу (блюдо мексиканское, не забывайте). Тушим еще минут 10, пока не загустеет.

Теперь переходим к устрицам: их створки вскрываем ножом, мышцу подрезаем и достаем содержимое. Добавляем жидкости устриц в куриный бульон и доводим до кипения, после держим на огне еще несколько минут и снимаем. Тела моллюсков кладем на сковороду с готовым соусом, добавляем петрушки и тушим несколько минут. В конце все смешиваем и подаем на стол (желательно в глиняной посуде). Не забудьте добавить в суп сухарики.

Хлеб мертвецов (ритуальные пирожки)

Фото: facebook.com/Borrachitos bar

Берем: 7,5 чашки просеянной белой муки, 2 чашки сахара (или 1,5 чашки меда), 1,5 чашки масла, 2 пакетика активных сухих дрожжей, растворенных в 5 столовых ложках теплого молока, 12 яиц, 2 чайные ложки корицы, 2 чайные ложки ванилина.

Важно: в результате должно получится 30 маленьких хлебцев в форме маленьких черепов и костей (лучше купить формочки). И еще одна деталь – тесто нужно ставить с вечера.

Как готовить: насыпаем муку в большую миску, нарезаем масло, делаем в центре углубление и вливаем туда молоко, добавляем дрожжи, яйца, сахар или мед, корицу и ванилин. Мешаем тесто сначала ложкой, потом руками. Смазываем слегка маслом и обсыпаем мукой. Далее оставляем в теплом месте на несколько часов, пока тесто не удвоится в размере, а после ставим его на ночь в холодильник. С утра делим тесто на небольшие шарики, в идеале из каждого сделать маленький череп. Кладем хлебцы на смазанный маслом противень и выпекаем полтора часа при температуре 180°C. Достаем из духовки, присыпаем сахарной пудрой, корицей и снова в духовку еще на 30 минут.

Гуакамоле

Напомним, что гуакамоле – паста из авокадо. Вот как готовила его Фрида.

Берем (на четыре порции): 4 перца чили, 3 авокадо, 2 помидора, 1 головку репчатого лука, 1 пучок кинзы, пол-лайма, соль по вкусу.

Как готовить: помидоры нарезаем мелкими кусочками, чили чистим от семян и режем вместе с кинзой и луком. В ступке (или кастрюле) больших размеров смешиваем чили, кинзу, помидоры, лук. Солим. Заливаем всю эту смесь двумя столовыми ложками воды и добавляем сок половины лайма. Далее – чистим авокадо, удаляем косточки, нарезаем их небольшими кусочками и добавляем к уже сделанной пасте. Теперь тщательно все разминаем. Подаем с начос.

Мексиканская сальса

Берем: 3 помидора, 2 головки репчатого лука, 4 перца чили, 3 веточки сельдерея, 2 чайные ложки сока лайма, немного соли



Как готовить: мелко порезать помидоры, репчатый лук и сельдерей. Все смешать, добавить сок лайма и соль. Совет: резать надо очень-очень мелко – это ведь соус, иначе будет не так однородно. Затем настаиваем смесь примерно час, и – готово.

Рыба по-веракрусски

Фото: facebook.com/Винный Базар

Берем: 1 красный луциан (примерно 2 килограмма), 6 нарезанных помидор, 20 оливок, фаршированных перцем пименто, 2 чайные ложки промытых каперсов, 1 чайная ложка сухого орегано, 5 лавровых листьев, 3 веточки тимьяна, 5 зубчиков чеснока, 2 луковицы, 8 красных перцев чили, 1 чашку (235 мл) оливкового масла, ну и соль с перцем по вкусу.



Как готовить: во-первых, рыбу надо хорошо просушить. После посыпать солью и перцем. Далее кладем ее на противень и сверху – ломтики помидор, оливки, каперсы, орегано, лавровый лист, тимьян, чеснок, лук и перец чили. Не забываем полить оливковым маслом. Выпекаем в духовке 40 минут при температуре 180°C.

Есть как Диего

Фото: facebook.com/Borrachitos bar

Мексиканское меню по книге рецептов Фриды Frida’s Fiestas можно найти в девяти столичных ресторанах. Например, в Sinners&Beginners подают суп из красного окуня, в ресторане Borrachitos готовят тесто из кукурузной муки с курицей в банановых листьях Tamales, десертный хлеб ко Дню мертвых Pan de muertos и напиток из кукурузной муки с клубникой, корицей и ванилью Atole. А в 15/17 Bar&Grill можно попробовать скрамбл из яиц с томатами, острым чили-перец и луком, топленную в собственном соку говядину с халапеньо и хворост в сладком сиропе.

Полный список ресторанов-участников:

Avocado Queen, Малая Бронная, 20

Borrachitos, Тверская, 22А, строение 3

Брюссель, Малая Дмитровка, 18А, строение 3

Винный Базар. Танцы, Пречистенская набережная, 15, строение 2

Italy, Большая Грузинская, 69

Sinners & Beginners, Петровка, 23/10, строение 1

Pinch, Большой Палашевский переулок, 2

UGOLЁK, Большая Никитская, 12

15/17 Bar&Gril, Большой Черкасский переулок, 15/17, строение 1

Ксения Сергиенко