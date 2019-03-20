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Культура

20 марта, 10:07

"Крылья грифона": Concord Orchestra возвращается с шоу "Симфонические рок-хиты"

культура концерты

Первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra представляет в Государственном Кремлевском дворце новое шоу "Симфонические рок-хиты", программа "Крылья грифона".

Фото: Свят Буньков и Диана Ганева/предоставлено организаторами

Зрителей ждут легендарные композиции Linkin Park, Queen, Scorpions, Metallica, System of a down, Evanescence, Dire Straits, Depeche Mode, Deep Purple, Guns 'N’ Roses, Nirvana, Roxette, Alphaville, Aerosmith, Nightwish, Muse, Rammstein. Музыканты Concord Orchestra исполнят аранжировки произведений известных рок-групп так, чтобы поражать вас снова и снова безумным звучанием рок-хитов.

В новом шоу музыканты Concord Orchestra в костюмах грифонов символизируют власть над небом и землей. Обладая быстротой и силой, они перемещаются по сцене. Сочетание двух главнейших стихий подарит потрясающие эмоции. Костюмы для участников шоу созданы группой дизайнеров из Санкт-Петербурга и являются частью бренда Concord Orchestra.

Музыканты не сидят на стульях – они танцуют со своими инструментами и создают драйв на сцене. Уникальные видео-инсталляции и световые эффекты создают атмосферу и делают шоу фееричным.

Когда: 31 марта, 18:00
Где: Государственный Кремлевский Дворец

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