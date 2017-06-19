Московские кинотеатры бесплатно покажут фильмы с Алексеем Баталовым

Фото: Фотохроника ТАСС/Актер Алексей Баталов в роли Егорова в фильме "Возврата нет"

Открытые показы фильмов с участием актера Алексея Баталова пройдут в кинотеатрах Москвы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского.

Кибовский отметил, что эти фильмы "создавались не для телевизора", и просмотр этих картин на большом экране будет "хорошей данью памяти и уважения к Алексею Баталову".

Фильм "Большая семья" покажут 21 июня в 18:00 в кинотеатре "Молодежный" и 26 июня в 18:30 в кинотеатре "Сатурн".

Показ картины "Дело Румянцева" пройдет 23 июня в 14:00 в кинотеатре "Искра" и 24 июня в 15:00 в кинотеатре "Березка".

Полное расписание показов опубликовано на официальном сайте сети кинотеатров "Москино".

Народный артист СССР Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни в одной из московских клиник. Алексей Баталов – народный артист СССР, лауреат государственной премии СССР (1981), государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1966), государственной премии России (2005). Он снялся более чем в 40 фильмах. Наибольшую популярность ему принесла роль Георгия Ивановича в мелодраме "Москва слезам не верит" (1979 год). С 2007 по 2013 годы был президентом Российской академии кинематографических искусств "Ника".

