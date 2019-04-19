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Культура

19 апреля, 15:04

Звезды Бродвея и российские артисты выступят на одной сцене в Театре МДМ

культура концерты

24 апреля в Театре МДМ состоится долгожданный театрализованный шоу-кейс "Broadway Dreams. Киномюзиклы" с участием российских и американских актеров мюзикла. Темой показов станут киномюзиклы: экранизации бродвейских постановок и музыкальные фильмы, перенесенные на сцену.

Фото: Юрий Богомаз

В концерте принимают участие Теона Дольникова ("Нотр-Дам де Пари", "Пола Негри"), Ирина Вершкова ("Бал вампиров"), Евгений Кириллин ("Бал вампиров"), Алексей Романов (шоу "Голос. 5 сезон", мюзикл "Русалочка"), Дан Розин (победитель конкурса "Новая волна-2018″) и другие. Специальные гости программы: звезды Бродвея Тайлер Хэнс (CATS), Николас Родригес ("Тарзан") и Мэттью Скотт ("Американец в Париже").

Шоу-кейс "Broadway Dreams. Киномюзиклы" – это 60 лет истории американского и британского музыкального театра и кино – от классических шедевров "Скрипач на крыше", "Американец в Париже", "Мэри Поппинс" до таких хитов, как "Кордебалет", "Иисус Христос – Суперзвезда", "Девять", "Тарзан", CHICAGO, "Однажды" и "Анастасия". Все, кто был на концертах Broadway Dreams, знают, что это яркий, незабываемый праздник с уникальной атмосферой совместного творчества российских и американских артистов. Шоу-кейс состоится в фойе Театра МДМ в формате кабаре-шоу, когда зрители располагаются за столиками.

Специальный гости мероприятия: создатели мюзиклов "Анастасия", "Рэгтайм", "Однажды на этом острове", "Рокки", "Сюссикл" и других, обладатели Премии Лоренса Оливье и премии "Тони" композитор Стивен Флаэрти и автор текстов Линн Аренс.

Детали и билеты доступны по ссылке.

Broadway Dreams – совместный проект некоммерческой организации The Broadway Dreams Foundation и театральной компании "Бродвей Москва", который уже четвертый год проходит в Москве при поддержке посольства США в России. Команда бродвейских профессионалов проводит бесплатные занятия по актерскому мастерству, хореографии и вокалу для российских актеров музыкального театра, а также организует творческие встречи со студентами театральных учебных заведений, театральными профессионалами, журналистами, искусствоведами и всеми, кого интересует музыкальный театр. В этом году десятидневные творческие мастерские завершатся двумя театрализованными шоу 24 апреля в Театре МДМ. Лучшие артисты, выбранные творческой командой проекта, смогут побывать на Бродвее и представить Россию на гала-концерте The Broadway Dreams Foundation в Нью-Йорке.

В связи с тем, что показы пройдут только один день, а также большим количеством почитателей жанра мюзикла и ограниченным числом мест в зале, рекомендуем покупать билеты на шоу-кейс заранее. Бронируйте столики на два или три человека, а также места без посадки в баре.

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