Почувствовать себя героем можно на фестивале Summer Time в Фили

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Фестиваль Summer Time, посвященный мультипликационному сериалу Adventure time, состоится в парке Фили 26 июля. У мальчиков, юношей и мужчин будет возможность почувствовать себя храбрыми героями, спасающими принцесс.

Организаторы обещают массу приключений в духе Adventure time: квесты, подвижные и шуточные конкурсы на эрудицию и знания сюжета мультфильма. Всем желающим покажут костюмы, сделанные по мотивам популярного сериала.

Также в программе встреча с художниками, рисующими в стилистке мультфильма, ярмарка хендмейда и тематической атрибутики.

"На сцене пройдет конкурс косплея и костюмированная шоу-программа. У всех желающих будет возможность унести с собой открытку в память о фестивале", - отметили в столичном департаменте культуры.

Фестиваль стартует в 12.00 и завершится в 20.00.