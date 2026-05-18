Олег Меньшиков назвал спектакль "Гамлет" с Юрой Борисовым "театральной катастрофой"

Народный артист России Олег Меньшиков резко отреагировал на премьеру спектакля "Гамлет" в МХТ имени А. П. Чехова с участием Юры Борисова. Актер назвал постановку "театральной катастрофой". Подробности – в материале Москвы 24.

"Скудоумие и слабоумие должны наказываться по закону"

Премьерные показы спектаклей "Гамлет" состоялись В МХТ имени А. П. Чехова 14 и 15 мая. Главную роль в постановках исполнил номинант на премию "Оскар" Юра Борисов.

Спектакль посетили в том числе и некоторые знаменитости, среди которых актеры Иван Янковский, Александр Петров, Юлия Пересильд, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш, Олег Меньшиков, хореограф Алла Сигалова, Николай Цискаридзе, режиссер Константин Райкин и многие другие.

Янковский после спектакля вручил Борисову необычный букет: актер преподнес цветы в автомобильной шине, на что актер в шутку попробовал поставить их себе на голову.

Сама постановка потрясла Олега Меньшикова, причем настолько сильно, что он высказался о ней в соцсетях, записав видео. Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой раскритиковал увиденное.



Олег Меньшиков актер, народный артист РФ Тут не то чтобы нравится, не нравится. Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому, к прославленной труппе МХТ. Но то, что я увидел, – это театральная катастрофа. Театр породил чудовище.

Меньшиков отметил, что спектакль не содержит в себе никаких глубоких идей, "даже зарождение мысли отсутствует". По его мнению, театральная постановка скатилась до уровня самодеятельности и больше напоминает КВН, "причем сегодняшний, а не лучших лет".

"Есть границы, за которыми глупость, скудоумие и слабоумие должны все-таки уже наказываться по закону", – отметил он.

Актер также призвал коллег брать на себя ответственность за постановки, в которых они соглашаются участвовать, подвергать все сомнению и пытаться влиять на качество спектаклей и репертуара.

В комментариях под видео Меньшикова отметился актер Андрей Максимов, исполнитель роли Лаэрта в "Гамлете".

"Очень хорошая добавка – магний B6. Примите две таблетки за 30–40 минут до сна. Очень помогает. Здоровья вам!" – отреагировал актер на критику.

Этим комментарием Максимов спровоцировал новую дискуссию: одни пользователи поддержали его, а другие посоветовали научиться держать удар.

"Очень грубо и невоспитанно, от вас не ожидала", "Максимов – прекрасный актер современного театра и кино, на его спектакли не достать билетов", "Правду надо принимать стойко, как быстро вы рассыпаетесь", "Держать с достоинством удар, сохранять лицо перед критикой – этому ведь тоже надо учиться. У вас пока все впереди", – отреагировали пользователи Сети.

Ранее тем, кто раскритиковал постановку, ответила и исполнительница роли Гертруды, актриса Анна Чиповская, сообщил "Пятый канал".

"Позиция "я не понимаю или мне не нравится, и значит, это плохо" – это позиция незрелого зрителя и человека", – заявила актриса на пресс-показе.

По ее словам, зрители часто спешат с выводами и не позволяют себе открыть что-то новое.

При этом писатель Александр Цыпкин поддержал новый спектакль и поделился впечатлениями от просмотра в своем блоге. Он отметил, что "Гамлет" в МХТ получился с большим количеством "аллюзий, скрытых смыслов, вторых и третьих слоев, цитат и отсылок к сегодняшнему времени".

"У нас очередное театральное землетрясение. Гамлет в МХТ. Уже вся Сеть бушует. Оценки полярные от "Эверест" до "Доколе?!". <...> Но с чем никто не спорит: это Театр. Это Режиссура и это Актеры. Большая серьезная работа. <…> Мне кажется, Шекспир был бы доволен, даже если бы и удивлен", – отметил Цыпкин.

Кроме того, писатель призвал подписчиков не верить рецензиям в Сети, а самостоятельно посмотреть спектакль и составить свое мнение о нем. Цыпкин назвал "Гамлета" с Юрой Борисовым в главной роли "слишком неординарной постановкой", однако отметил, что ему самому постановка очень понравилась и он попробует попасть на нее еще раз.

Билеты раскупили

Режиссером новой версии "Гамлета" стал Андрей Гончаров. При этом и зрители, и критики отмечали, что спектакль сильно отличается от оригинального текста. Например, актеры иногда говорили на сцене бытовым языком, от длинных монологов Гончаров отказался, а количество героев сократил до семи. Некоторые сцены оказались вовсе придуманы.

Спектакль начался с игры в настольный теннис с помощью книг и оранжевых шариков. На сцене сразу появились главные действующие лица: принц датский Гамлет (Юра Борисов), его отец (Артем Быстров), мать Гертруда (Анна Чиповская) и Клавдий (Андрей Максимов), Лаэрт (Кузьма Котрелев). Далее по сюжету предстала Офелия (Софья Шидловская).

На героях постановки были необычные для эпохи Шекспира наряды: брюки, пальто, кожаные костюмы, элементы из фольги. Некоторые детали реквизита будто заимствованы из советских времен: полосатые матрасы, красный фарфоровый сервиз, проводной телефон, отмечали критики. Главный герой катался на роликовых коньках, пилил табуретки и страдал нервным тиком.

Зрители тоже неоднозначно отреагировали на постановку. В комментариях под постом о премьере в блоге театра было много тех, кто остался в восторге. Зрители назвали спектакль красивым, гениальным и полным смыслов. Однако оказались и те, кто посчитал такую версию "Гамлета" странной.



При этом постановка с самого начала вызвала ажиотаж у поклонников театра. Билеты на премьеру, которые стали продавать 16 марта, раскупили за 2 часа. На официальном сайте театра указана стоимость от 3 тысяч до 50 тысяч рублей. Позже часть билетов оказалась у перекупщиков, которые реализовывали их уже за 200 тысяч рублей. Следующие показы пройдут 20, 21 мая и 11, 20 июня. И если изначально все места были раскуплены, то после резонансного видео Меньшикова на ближайшие даты появились три билета стоимостью от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.