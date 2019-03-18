Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

18 марта, 15:21

Трио Bel Suono представляет: "Магия трех роялей"

культура концерты

5 апреля фортепианное трио Bel Suono представит новую грандиозную программу "Магия трех роялей" и выступит в сопровождении симфонического оркестра. Это первый концерт Bel Suono на сцене Государственного Кремлевского дворца. Феерия музыки и света соединятся воедино и погрузят вас в новое 3D-измерение классического кроссовера. Шесть летящих рук оживят черно-белые клавиши в унисон с необыкновенными визуальными эффектами и подарят новое звучание всемирно известным произведениям в авторской обработке Bel Suono: Вивальди и Queen, Моцарт и "Игра Престолов", Глинка и Россини и многие другие.

Фото: предоставлено организаторами

Фортепианное шоу Bel Suono (в переводе с итальянского – "прекрасный звук") – это новое слово в мире музыки. Это трио пианистов-виртуозов, получивших образование в Московской Государственной Консерватории, лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Bel Suono – это оригинальный микс современных технологий и лучших образцов классической и современной музыки, что делает коллектив уникальным во всем мире. Трио исполняет разнообразную музыку – от мировых хитов до совершенно новых произведений, написанных специально для проекта.

Видео: YouTube/BELSUONOPIANO

За семь лет существования Bel Suono выпущены в свет четыре альбома – "Мегаполис", Upgrade, "Избранное" и Passionate. В них вошли шедевры классической музыки в интерпретации Bel Suono, а также авторские произведения солистов коллектива. Музыканты с огромным успехом гастролируют не только по России, но и за рубежом – Израиль, Монако, Австрия, Болгария, Мальта, ОАЭ, Швейцария, а также страны Прибалтики.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать