Большинство культурных проектов реализуют, несмотря на кризис – Капков

Сергей Капков. Фото: M24.ru

Большинство культурных проектов в Москве реализуют, несмотря на сложную экономическую ситуацию, отметил руководитель столичного департамента культуры Сергей Капков.

По словам Капкова, в 2015-м будет ощутимо влияние экономической ситуации, но проекты на следующий год будут финансироваться из городского бюджета, сообщает Агенство "Москва".

Так, в будущем году продолжится работа по программе "Импортозамещение". Импортное освещение заменят на отечественное, произведенное в Санкт-Петербурге. Также проведут замену шведских и финских детских площадок на подмосковные и питерские.

"Спортивные площадки и так были у нас российского производства, как и танцевальные", - добавил Капков.

По словам Сергея Капкова, замена западных компаний-поставщиков отечественными обусловлена ценовой политикой.

Кроме того, в 2015 году реконструируют восемь московских парков.