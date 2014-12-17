Большинство культурных проектов реализуют, несмотря на кризис – Капков

Сергей Капков. Фото: M24.ru
Большинство культурных проектов в Москве реализуют, несмотря на сложную экономическую ситуацию, отметил руководитель столичного департамента культуры Сергей Капков.
По словам Капкова, в 2015-м будет ощутимо влияние экономической ситуации, но проекты на следующий год будут финансироваться из городского бюджета, сообщает Агенство "Москва".
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Так, в будущем году продолжится работа по программе "Импортозамещение". Импортное освещение заменят на отечественное, произведенное в Санкт-Петербурге. Также проведут замену шведских и финских детских площадок на подмосковные и питерские.
"Спортивные площадки и так были у нас российского производства, как и танцевальные", - добавил Капков.
По словам Сергея Капкова, замена западных компаний-поставщиков отечественными обусловлена ценовой политикой.
Кроме того, в 2015 году реконструируют восемь московских парков.