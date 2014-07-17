Победители фестиваля фейерверков выступят на Дне города - Капков

"План города": Какие культурные события ждут москвичей летом 2014 года

Каждые летние выходные в Москве проводятся праздники под открытым небом. Театральные премьеры дают в столичных парках, а фестивали и ярмарки собирают зрителей прямо на набережных города.

Руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков рассказал, какие культурные события ждут москвичей в ближайшее время и какие развлекательные площадки планируют открыть в столице.

- Сергей Александрович, в прошлом году Крымская набережная стала пешеходной зоной. Расскажите, какие мероприятия там планируют проводить?

- Наша задача – "намолить" это место для москвичей, потому что фактически это мини-город с благоустроенной территорией. Есть набережная для прогулок, парк "Музеон" со скульптурами, кинотеатр, выставочные площади Третьяковской галереи и Центрального Дома художника.

- И на набережной находятся интерактивные площадки, где москвичи, например, могут заниматься йогой?

- Мы стараемся, чтобы все площадки и все активности в любых парках были интерактивны. Будь то площадка для йоги, для танцев, шахматные клубы, либо площадки для любителей воркаута или настольного тенниса. Хотим, чтобы эти площадки привлекли в парки разную аудиторию вне зависимости от возраста, вероисповедания, дохода, чтобы в парке было интересно всем слоям населения.

Фото: М24

- Летом в рамках фестивалей артисты московских театров выходят на улицы города и радуют публику представлениями. Какие спектакли запомнились вам больше всего?

- Спектакли все совершенно разные. В парке Горького был классический балет "Жизель". У зрителей сложилось ощущение, что они находятся в большом зале театра.

- Насколько сложно переносить спектакли из театра на открытое городское пространство?

- Уже третий год действует программа, которую мы реализуем совместно с Союзом театральных деятелей. Такие спектакли мы показываем не только в парках, но и на пешеходных маршрутах в центре города.

Фото: М24

- В этих проектах важнее развлечь горожан или привить людям любовь к искусству?

- Задача – увлечь зрителей, донести до них, что в Москве около 300 театров. И если, прогуливаясь по парку, вы увидели высокое театральное искусство, то всегда есть возможность купить билет в театр, выбрав из огромного репертуара спектаклей тот, который вам нравится.

- По пятницам проходит фестиваль "Лучший город Земли". Расскажите о том, что ждет москвичей в рамках этого проекта.

- Фестивали проходят не только по пятницам. В эти дни у нас отдельная программа в рамках фестиваля – "Вечер пятницы". А в субботу и воскресенье во всех парках, на открытых площадках города и пешеходных зонах есть различные активности. Мы стараемся сделать короткое, но теплое лето интересным. Хотим поменять поведенческие стереотипы – делаем все, чтобы люди вышли на улицы города, гуляли, катались на велосипедах.

В Москве 87 парков. Каждый год их число растет. В 2013-м открыли парк Лианозово. Осенью этого года достроят парк Садовники в районе станции метро "Каширская". Также реконструируют сад "Эрмитаж", восстановят исторический вход в парк "Сокольники", входы и периметры парков "Таганский", "Бабушкиснкий" и "Северное Тушино".



В планах – создать дополнительно еще восемь озелененных территорий, чтобы у жителей каждого района был свой современный парк в шаговой доступности.

В Москве 87 парков. Каждый год их число растет. В 2013-м открыли парк Лианозово. Осенью этого года достроят парк Садовники в районе станции метро "Каширская". Также реконструируют сад "Эрмитаж", восстановят исторический вход в парк "Сокольники", входы и периметры парков "Таганский", "Бабушкиснкий" и "Северное Тушино".В планах – создать дополнительно еще восемь озелененных территорий, чтобы у жителей каждого района был свой современный парк в шаговой доступности.



- Фестиваль "Лучший город Земли" проходит второй год подряд. В этот раз были ли какие-то изменения в формате?

- Изменения появились. Очень интересными стали так называемые "продовольственные праздники": праздник московского калача, праздник московского мороженого.

- Традиция проведения соревнования сохранилась? В прошлом году в рамках фестиваля проходили состязания по запуску фейерверков. Что будет теперь?

- В этом году у нас будет такой же фестиваль фейерверков, победители которого на Дне города представят свои лучшие программы. Также запланирована большая программа "Небо ТинАО", которую мы реализуем на присоединенных территориях. Это фестиваль воздушных змеев и воздушных шаров. Праздник проведем в августе.

Фото: М24

- В этом году в социальных сетях вы просили москвичей присылать идеи мероприятий для Дня города. Потенциал креативных продюсеров истощился? Или вы хотите, чтобы горожане проявили инициативу?

- Ко Дню города обычно подводятся итоги летнего сезона. Хотим, чтобы праздник запомнился всем москвичам. Мы попросили людей не только поделиться идеями, но и воплотить их в жизнь. Получили 300 заявок, рассмотрели их. Далее заявки вывесим на портале "Активный гражданин" и предложим проголосовать за лучшие варианты.

- Какие из идей вам понравились?

- Мне понравилось предложение создать детские города, где взрослые не смогли бы мешать отмечать День города.

- Бывают выходные, когда в Москве не реализовывают никаких культурных программ?

- Нет, таких выходных не бывает. Мы пытаемся убедить горожан, что летние пятницы, субботы и воскресенья – это лучшие дни в Москве. В любом парке, в пешеходной зоне вам будет интересно, вкусно, безопасно.