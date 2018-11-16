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Москва 24

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Культура

16 ноября, 00:00

Детский спектакль в "Гоголь-центре" и DJ-сет от Marshmello: чем заняться в выходные

культура отдых weekend

Специально для вас мы собрали несколько интересных мероприятий, которым обязательно стоит уделить время в ближайшие выходные.

Кино

"Холодная война"

Кадр из фильма "Холодная война". Реж. Павел Павликовский, Сценарий Павел Павликовский, Януш Гловацкий, Петр Борковски

Лауреат "Оскара" Павел Павликовский продолжает в излюбленной черно-белой палитре рассказывать скорбные сердечные истории. В центре сюжета – роман дирижера и певицы в послевоенной Польше. Визуально изысканная "Холодная война" разочарует тех, кто не любит мелодрамы. Кстати, картина заработала приз за лучшую режиссуру на последнем Каннском фестивале. Учитывая огромные шансы на "Оскар" в номинации "лучший фильм на иностранном языке", пропускать не рекомендуется.

В прокате – с 15 ноября.

"Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"

Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" Реж. Дэвид Йейтс. Сценарий Джоан Роулинг

Режиссер Дэвид Йейтс, поставивший первых "Тварей" (и четыре последних фильма про Гарри Поттера), вновь экранизирует работу Джоан Роулинг. Действие происходит в мире взрослых волшебников, и проблемы их стали тоже более взрослыми: помимо привычных магических баталий, в фильме находится место, например, вопросам расизма и угнетения меньшинств. В главной роли – обладатель "Оскара" Эдди Рэдмейн, а молодого Дамблдора играет Джуд Лоу.

Богатое на выдумки зрелище для любителей Роулинг и поклонников массового кино.

В прокате – с 15 ноября.

Музеи

"Бергман. Метаморфозы" в галерее на Солянке

Фото: AP/Elke Bruhn-Hoffmann

Выставка посвящена 100-летию классика шведского кино. Куратор проекта, арт-критик Карина Караева объединила работы современных художников, так или иначе вдохновленных фильмами режиссера. На "Солянке" представлены инсталляции, видео и фотографии Виктора Алимпиева, Кристины Лукас, арт-группы "Нежные бабы" и других.

В субботу, 17 ноября, в 15:00 пройдет public talk с исследователем творчества Бергмана Джейн Магнуссен, а после – просмотр ее документального фильма "Вторжение к Бергману". Начало – в 17:00.

Выставка работает до 27 января.

Концерты

"Браво"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Юбилейные концерты группы "Браво" пройдут в субботу и воскресенье в ГлавClub Green Concert. 35-летие творческой деятельности сопровождает выход нового альбома, который и будет представлен в выходные. В него вошли переосмысленные песни Андрея Макаревича и Майка Науменко и масса других кавер-версий. Скорее всего, прозвучат и хиты времен Валерия Сюткина и Жанны Агузаровой.

Концерты пройдут 16 и 17 ноября. Начало в 20:00. Билеты от –1500 рублей.

Marshmello

Фото: ТАСС/PA Images/Borna Filic/PIXSELL

В Cition Hall в эту субботу – выступление американского диджея и музыкального продюсера Marshmello. Подобно коллегам по электронному цеху Deadmau5 и Daft Punk, он не показывается на публике без маски, лицо скрывает огромная зефирная голова. В прошлом году музыкант занял 10-е место в рейтинге лучших диджеев мира по версии DJ Magazine.

Концерт пройдет 17 ноября, в 23:30. Билеты – от 2500 рублей.

Спектакли

"Море деревьев"

Фото: gogolcenter.com

В воскресенье на малой сцене "Гоголь-центра" – единственный в репертуаре театра детский спектакль. За режиссуру отвечает Филипп Авдеев, недавно сыгравший одну из главных ролей в фильме "Кислота". Музыкальным сопровождением занимается Антон Севидов из группы Tesla Boy. Идти стоит всем, кто старше десяти лет, но взрослых в зале всегда неизменно больше.

Играют 18 ноября. Начало в 19:00.

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